Государство в Юго-Западной Азии и частично в Южной Европе. Столица Турции - Анкара, государственный язык - турецкий. Численность населения - около 80 миллионов человек.
Турецкая Республика образовалась в результате раздела потерпевшей поражение в Первой мировой войне Османской империи в 1923 году. Турция является индустриальной страной. Наличие морских курортов способствует высокому развитию туристического бизнеса. С 1952 года страна является членом НАТО. Анкара ведет переговоры с Брюсселем о вступлении в Европейский Союз. 15 - 16 июля 2016 года частью турецких военных была предпринята попытка совершить государственный переворот. Мятежники потерпели неудачу, а президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган взял курс на жесткую внутреннюю политику. В армии, МВД, госучреждениях начались масовые "чистки". 16 апреля 2017 года в Турции состоялся референдум о поправках в конституцию, предусматривающих расширение полномочий президента, увеличение числа мест в парламенте, реформирование судебной системы и упразднение поста премьер-министра. За поправки проголосовало 51,41 процента, против - 49,59.
По мнению экспертов, намерение объявить десять дипломатов персонами нон-грата свидетельствует о серьезных проблемах, с которыми столнкулся турецкий президент. У Эрдогана стремительно падает рейтинг на фоне растущих экономических проблем. И он ищет козла отпущения.
Впервые в России 38 тысяч новых заражений ковидом. В ряде регионов страны частичный локдаун уже введен, остальные, такие как Москва, к нему готовятся. Статистика по ковиду растет в сторону увеличения не только в России, где до сих пор привита лишь треть населения, но и по всей Европе. В Германии, где вакцинированы почти 70 процентов граждан, цифры по ковиду тоже ползут вверх.
В связи с четвертой волной эпидемии в Москве и ряде регионов России объявлены нерабочие дни. Но поможет ли это обуздать ковид? Туроператоры отметили повышение интереса к туристическим путевкам. Спрос на поездки в Турцию во время дополнительных выходных вырос в два раза.