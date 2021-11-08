Государство в Юго-Западной Азии и частично в Южной Европе. Столица Турции - Анкара, государственный язык - турецкий. Численность населения - около 80 миллионов человек.

Турецкая Республика образовалась в результате раздела потерпевшей поражение в Первой мировой войне Османской империи в 1923 году. Турция является индустриальной страной. Наличие морских курортов способствует высокому развитию туристического бизнеса. С 1952 года страна является членом НАТО. Анкара ведет переговоры с Брюсселем о вступлении в Европейский Союз. 15 - 16 июля 2016 года частью турецких военных была предпринята попытка совершить государственный переворот. Мятежники потерпели неудачу, а президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган взял курс на жесткую внутреннюю политику. В армии, МВД, госучреждениях начались масовые "чистки". 16 апреля 2017 года в Турции состоялся референдум о поправках в конституцию, предусматривающих расширение полномочий президента, увеличение числа мест в парламенте, реформирование судебной системы и упразднение поста премьер-министра. За поправки проголосовало 51,41 процента, против - 49,59.