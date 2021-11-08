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Турецкая Республика

Государство в Юго-Западной Азии и частично в Южной Европе. Столица Турции - Анкара, государственный язык - турецкий. Численность населения - около 80 миллионов человек.

Турецкая Республика образовалась в результате раздела потерпевшей поражение в Первой мировой войне Османской империи в 1923 году. Турция является индустриальной страной. Наличие морских курортов способствует высокому развитию туристического бизнеса. С 1952 года страна является членом НАТО. Анкара ведет переговоры с Брюсселем о вступлении в Европейский Союз. 15 - 16 июля 2016 года частью турецких военных была предпринята попытка совершить государственный переворот. Мятежники потерпели неудачу, а президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган взял курс на жесткую внутреннюю политику. В армии, МВД, госучреждениях начались масовые "чистки". 16 апреля 2017 года в Турции состоялся референдум о поправках в конституцию, предусматривающих расширение полномочий президента, увеличение числа мест в парламенте, реформирование судебной системы и упразднение поста премьер-министра. За поправки проголосовало 51,41 процента, против - 49,59.

19.03.2018*****HANDOUT - Undatiert, Ort unbekannt: Enver Altayli. Der 73-jährige Enver Altayli sitzet nach Angabe der Familie seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft. (zu dpa «73-jähriger Deutscher seit August in der Türkei inhaftiert» vom 19.03.2018) Foto: Familie/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Гражданин ФРГ и Турции приговорен судом в Анкаре к 23 годам 08.11.2021

77-летний Энвер Алтайлы, обладающий двойным гражданством, признан виновным в шпионаже и в членстве в террористической организации и осужден более чем на 23 года. Его защита намерена подать апелляцию.

Самая страшная профессия в Греции - судмедэксперт (04.11.2021) 04.11.2021

В Евросоюз нелегальные мигранты иногда отправляются вплавь. На границе Турции и Греции судмедэксперт рассказал о том, как он работает и опознает погибших.
+++++++++++++ Archiv +++++++++++++ Killer, Moerder, Krimineller, Mantel, Mafiakiller, Auftragskiller, Auftragsmoerder, Rache, Rachegelueste, rachsuechtig, Rachsucht, Schattenmann | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/Rudolf

Турецкая разведка назвала имя организатора покушений на чеченских диссидентов 03.11.2021

Как утверждают турецкие спецслужбы, задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционеров, следуя приказам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.
A Bulgarian border policeman inspect a car at the Kapitan Andreevo border crossing point, some 280 km east the Bulgarian capital of Sofia. Frontex patrols are providing support to the Bulgarian border police to help monitor the border and rescue the illegal refugees who trying to cross the Bulgaria - Turkish border. The illegal migrant who tried to cross in Europe through the new built fence are only two people for the past month, Kapitan Andreevo, Bulgaria on March 23, 2017 (Photo by Hristo Rusev/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Болгария направила войска к границе с Турцией для помощи пограничникам 01.11.2021

Несколько сотен болгарских военных направлены к границе с Турцией для усиления ее охраны из-за наплыва нелегальных мигрантов. На границе также размещены 40 единиц техники.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Эрдоган отказался ехать на конференцию ООН в Глазго 01.11.2021

Отказ от участия в конференции ООН по климату президент Турции объяснил тем, что Великобритания не выполнила требования Анкары по безопасности.
The Bayraktar TB2 drone is pictured on December 16, 2019 at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). - The Turkish military drone was delivered to northern Cyprus today amid growing tensions over Turkey's deal with Libya that extended its claims to the gas-rich eastern Mediterranean. The Bayraktar TB2 drone landed in Gecitkale Airport in Famagusta around 0700 GMT, an AFP correspondent said, after the breakaway northern Cyprus government approved the use of the airport for unmanned aerial vehicles. It followed a deal signed last month between Libya and Turkey that could prove crucial in the scramble for recently discovered gas reserves in the eastern Mediterranean. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Кыргызстан закупит у Турции беспилотники для охраны южной границы 28.10.2021

Кыргызстан планирует закупить ударные беспилотники Bayraktar ТB2 ("Байрактар"), сообщил "Интерфакс". В Москве допускают ухудшение отношений с Бишкеком, если тот заключит контракт с Турцией "в обход России".
August 2021**** TUNCELI'NIN OVACIK ILE HOZAT ILCELERI ARASINDAKI KALAN BOLGEDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININA 1 UCAK VE 2 HELIKOPTERLE HAVADAN, ARAZOZ VE IS MAKINALARIYLA DA KARADAN MUDAHALE EDILIYOR. FOTO: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELI, (DHA)

Российских туристов арестовали в Турции по подозрению в поджоге леса 25.10.2021

По данным турецкой стороны, россияне развели костер в лесу, что привело к возникновению пожара. Туристы утверждают, что увидели огонь и пытались потушить его.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Президент Турции отказался от намерения выслать послов западных стран 25.10.2021

Посольства десяти западных стран распространили заявление, в котором указали, что не намереваются вмешиваться во внутренние дела Турции в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Скандал с высылкой дипломатов - отвлекающий маневр Эрдогана? (25.10.2021) 25.10.2021

По мнению экспертов, намерение объявить десять дипломатов персонами нон-грата свидетельствует о серьезных проблемах, с которыми столнкулся турецкий президент. У Эрдогана стремительно падает рейтинг на фоне растущих экономических проблем. И он ищет козла отпущения.

Мир вступает в эпоху пандемий? И можно ли победить коронавирус? DW Новости (25.10.2021) 25.10.2021

Впервые в России 38 тысяч новых заражений ковидом. В ряде регионов страны частичный локдаун уже введен, остальные, такие как Москва, к нему готовятся. Статистика по ковиду растет в сторону увеличения не только в России, где до сих пор привита лишь треть населения, но и по всей Европе. В Германии, где вакцинированы почти 70 процентов граждан, цифры по ковиду тоже ползут вверх.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Эрдоган идет на обострение с Западом. СМИ ФРГ о скандале с послами 25.10.2021

Посол Германии и главы дипмиссий еще девяти западных стран объявлены в Турции персонами нон грата. Каковы последствия этого беспрецедентного шага Анкары? Обзор немецкой прессы.
ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech as he attends Veterans Day Ceremony at Bestepe People's Convention and Culture Center on September 19, 2018 in Ankara, Turkey. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эрдоган объявил послов ФРГ, Франции и других стран персонами нон грата 23.10.2021

За призыв освободить заключенного в тюрьму правозащитника Османа Кавалу главы дипмиссий Германии, Франции, США и еще семи государств, вероятно, будут высланы из Турции.

Москвичи решили в локдаун попутешествовать (22.10.2021) 22.10.2021

В связи с четвертой волной эпидемии в Москве и ряде регионов России объявлены нерабочие дни. Но поможет ли это обуздать ковид? Туроператоры отметили повышение интереса к туристическим путевкам. Спрос на поездки в Турцию во время дополнительных выходных вырос в два раза.

Geldwäsche | Verwendung weltweit

Турция попала в "серый список" группы по борьбе с отмыванием денег 22.10.2021

Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым.

Polizei, Streifenwagen, Polizist mit Handschellen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

СМИ: Четверо россиян арестованы в Турции по обвинению в шпионаже 20.10.2021

Арестованных обвиняют "в политическом и военном шпионаже". По версии следствия, они планировали нападения на представителей чеченской оппозиции.
Turkish President Tayyip Erdogan arrives for a meeting with EU Council President Charles Michel in Brussels, Belgium March 9, 2020. REUTERS/Francois LenoirMarch 9, 2020***

Еврокомиссия раскритиковала Турцию за откат от демократии 20.10.2021

Турция отходит все дальше от демократии, говорится в докладе Еврокомиссии. Анкара в ответ обвинила ЕС в двойных стандартах.
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