Тургенев в Баден-Бадене: юбилей с политическим привкусом

Ровно 200 лет назад, 28 октября 1818 года (по старому стилю), родился Иван Сергеевич Тургенев. Юбилей замечательного русского писателя отмечают и в Германии. Так, выставка "Россия в Европе - Европа в России. 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева" проходит сейчас в Городском музее Баден-Бадена (Stadtmuseum Baden-Baden). По словам ее организаторов, юбилей Тургенева - это "повод задуматься об актуальности его произведений и о процессах межкультурного обмена, а также заново осмыслить линии конфликтов между Россией и Европой". В центре экспозиции - личность Тургенева, убежденного европейца и активиста сообщества интеллектуалов позапрошлого века.

Одна из тем выставки - конфликт "западника" Тургенева и "славянофила" Достоевского, приглашающий, как считают организаторы, "к размышлениям о будущем России - вопросам, особенно актуальным по сегодняшний день". Выставку можно посетить самостоятельно, а можно отправиться в увлекательное путешествие по творческой и личной биографии выдающегося русского писателя вместе с профессиональным гидом. На сайте Городского музея есть информация о том, в какие дни и часы проводятся экскурсии на немецком языке, а в какие - на русском. Выставка будет открыта для посетителей до 3 марта 2019 года.

Праздник по случаю юбилея Тургенева

Главные юбилейные торжества по случаю 200-летия Тургенева пройдут в Баден-Бадене 5 и 6 ноября текущего года, причем на разных площадках - от оперного театра до городской библиотеки. В программе - лекции, экскурсии, концерты. С подробным описанием всех мероприятий можно, в частности, ознакомиться на сайте Тургеневского общества Германии.

Мэр Баден-Бадена Маргрет Мерген (Margret Mergen) очень рада тому, что в городе, где Тургенев прожил несколько лет, пройдут торжества, ему посвященные: "Его влияние как посредника между европейской и русской культурами и его произведения оказали в то время огромное воздействие на культурную жизнь нашего города. Его космополитизм, его обращение с темами мировой политики и его огромный интерес к культуре как связующему звену между народами могут и в настоящее время дать поводы к размышлениям".

Смотрите также:

ДРУГИЕ ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Лия Меджидовна Ахеджакова: 80 лет Народная артистка России родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Уже более 40 лет работает в театре "Современник". Советская и российская актриса театра и кино в 2013 году стала лауреатом премии Московской Хельсинкской группы (МХГ) в номинации "За защиту прав человека средствами культуры и искусства".

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Иван Сергеевич Тургенев: 200 лет со дня рождения Родился 28 октября (9 ноября) 1818 года. Классика русской литературы XIX века грамоте обучали в детстве французские и немецкие гувернеры. Тургенев блестяще владел немецким языком и знал "Фауста" Гете наизусть, учился в Берлинском университете, несколько лет прожил в Баден-Бадене, где ему установлен памятник.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Карл Маркс: 200 лет со дня рождения Основоположник коммунизма родился в Трире 5 мая 1818 года. На его родине торжества обещают быть особенно масштабными. Главную выставку под названием "Карл Маркс. 1818 - 1883. Жизнь. Труды. Эпоха", посвященную юбиляру, подготовили в сотрудничестве несколько музеев, проходить она будет на нескольких площадках Трира сразу, а откроется 5 мая 2018 года.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Лев Николаевич Толстой: 190 лет со дня рождения Граф Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне. Один из величайших писателей и мыслителей всех времен стал основоположником нового религиозно-нравственного течения - толстовства. В Германии он бывал не раз: играл здесь в рулетку, лечил брата. "Анну Каренину" на немецкий язык переводили 21 раз.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Максим Горький: 150 лет со дня рождения Алексей Максимович Пешков (Горький) родился 16 (28 по новому стилю) марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Его имя до сих пор носит один из лучших театров Германии - берлинский Maxim Gorki Theater.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Эрих Мария Ремарк: 120 лет со дня рождения Выдающийся немецкий писатель родился 22 июня 1898 года в Оснабрюке. На протяжении долгих лет остается самым читаемым "немцем" в России. Прославился не только на литературном поприще, но и на любовном фронте: в разные годы состоял в близких отношениях с Гретой Гарбо, Марлен Дитрих и Натальей Палей - внучкой царя Александра II, французской актрисой и манекенщицей.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Александр Исаевич Солженицын: 100 лет со дня рождения Нобелевский лауреат по литературе родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Боевой офицер, он в 1945 году был арестован за критику Сталина в частном письме. В 1973 году в Париже вышел первый том "Архипелага ГУЛАГ". Спустя год Политбюро решило "пресечь антисоветскую деятельность" Солженицына. Он был выслан из СССР. Во франкфуртском аэропорту его встречал другой нобелевский лауреат - Генрих Бёлль.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Ингмар Бергман: 100 лет со дня рождения Культовый шведский режиссер театра и кино, сценарист и писатель, оператор и актер, отец девятерых детей, родился в городе Уппсала 14 июля 1918 года. Трижды его картины были удостоены премии "Оскар": "Девичий источник", "Сквозь тусклое стекло", "Фанни и Александр".

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Эннио Морриконе: 90 лет Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер родился 10 ноября 1928 года в Риме. Дважды лауреат премии "Оскар". Один из самых известных композиторов современности. Написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам, в том числе и к российскому фильму "72 метра" Владимира Хотиненко.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Алексей Владимирович Баталов: 90 лет со дня рождения Замечательный советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог, мастер художественного слова родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Фильм "Большая семья", где он сыграл одну из главных ролей, стал лауреатом Каннского фестиваля в 1955 году в номинации "лучший актерский ансамбль". На фото - кадр из фильма "Летят журавли", получившего в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" в 1958 году.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Вячеслав Васильевич Тихонов: 90 лет со дня рождения Советский и российский актер театра и кино родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде. В 12-серийном художественном телефильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" сыграл офицера СС Штирлица - советского разведчика Исаева, работающего весной 1945 года в нацистской Германии.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Владимир Семенович Высоцкий: 80 лет со дня рождения Советский актер, поэт, автор и исполнитель песен родился 25 января 1938 года в Москве. По итогам опроса ВЦИОМ, проведенного среди россиян в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке "кумиров XX века" после Юрия Гагарина.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Роми Шнайдер: 80 лет со дня рождения Розмари Магдалена Альбах родилась 23 сентября 1938 года в Вене. Она стремительно покорила сердца зрителей, сыграв в середине 1950-х императрицу Елизавету Австрийскую в культовой трилогии "Сисси". Затем перебралась в Париж, где постепенно освободилась от надоевшего "костюмного" образа, став серьезной драматической актрисой.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Мадонна: 60 лет Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити. Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница признана самой богатой и одной из самых влиятельных женщин-музыкантов в истории.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Майкл Джексон: 60 лет со дня рождения Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в Гэри. Самый успешный поп-исполнитель всех времен вошел и в историю танца, в частности, как пропагандист "лунной походки". Это танцевальное движение берет свои истоки в классической пантомиме. Использовали его многие, но именно Джексон довел движение до совершенства.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Уилл Смит: 50 лет Уиллард Кэрролл Смит-младший родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Один из самых высокооплачиваемых актеров мира. Два раза номинировался на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Али" и "В погоне за счастьем". В конце 1980-х получил широкую известность в составе хип-хоп-дуэта DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, ставшего в 1988 году первым обладателем "Грэмми" за лучшее исполнение рэпа.

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Даниэль Брюль: 40 лет Даниэль Сесар Мартин Брюль Гонсалес Доминго (отец - немец, мать - испанка) родился 16 июня 1978 года в Барселоне. Первые одобрительные отзывы от кинокритиков актер получил в 2003 году - после выхода фильма "Гуд бай, Ленин!", где в одной из ролей также снималась Чулпан Хаматова. Мировое признание Брюлю принесла роль австрийского гонщика Ники Лауды в спортивно-исторической драме "Гонка".

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны Рианна: 30 лет Робин Рианна Фенти родилась 20 февраля 1988 года на острове Барбадос. Пела с детства, в 15 лет была замечена американским продюсером и переехала в Соединенные Штаты, где сделала головокружительную музыкальную карьеру, являясь на сегодня одной из самых хорошо продаваемых исполнительниц мира. Автор: Дарья Брянцева

