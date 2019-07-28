Турбьёрн Ягланд

Генсек Совета Европы не исключил выхода РФ из состава организации

Если Россия не возобновит выплаты в бюджет Совета Европы, против нее могут ввести дополнительные санкции, заявил генсек СЕ. В организации готовятся к выходу РФ из ее состава.