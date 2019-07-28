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Турбьёрн Ягланд заявил, что выборы в Мосгордуму должны быть честными и свободными, а все законные кандидаты - допущены к участию в них.
Генсек напомнил, что полицейское насилие в ходе следствия "абсолютно запрещено статьей 3 Европейской конвенции по правам человека". Задержание журналиста "Медузы" также раскритиковал глава МИД Великобритании.
Делегация Совета Европы провела в Ереване консультации с правительством Армении, чтобы обсудить дальнейшее реформирование судебной системы страны.
По словам Турбьёрна Ягланда, между Комитетом министров Совета Европы и ПАСЕ ведутся дискуссии о работе РФ в структурах СЕ. Найти выход из ситуации удастся до конца июня, надеется генсек организации.
По словам Турбьёрна Ягланда, в случае выхода Москвы из Совета Европы, может возникнуть "новая линия разлома" на континенте.
Принятие рекомендаций Совета Европы по соблюдению принципа верховенства права станет для Бухареста шагом вперед, полагает Турбьёрн Ягланд.
В результате выхода России из Совета Европы тысячи россиян потеряют доступ к Европейскому суду по правам человека, считает Турбьёрн Ягланд.
Совет Европы подготовит свой бюджет на 2019 год без учета взноса РФ, сообщил генсек СЕ Турбьёрн Ягланд. Но он надеется, что компромисс по урегулированию кризиса все еще возможен.
Если Россия не возобновит выплаты в бюджет Совета Европы, против нее могут ввести дополнительные санкции, заявил генсек СЕ. В организации готовятся к выходу РФ из ее состава.
Беларусь - единственная страна в Европе, применяющая такую меру наказания, заявили Федерика Могерини и Турбьёрн Ягланд.
ЕСПЧ ожидает от российской стороне ответа на запрос о состоянии здоровья Олега Сенцова. Российский омбудсмен не знает, сможет ли ее украинская коллега посетить заключенного.
Прошение о помиловании будет подано в понедельник, 25 июня, подтвердили DW в Совете Европы.
Украинские активисты предлагают обменять Олега Сенцова и других украинцев - политических узников - на задержанных в Украине россиян.
В 2017 году ряд рекомендаций рабочей группы по борьбе с коррупцией не исполнялись, утверждается в ежегодном докладе.
Страны, входящие в Совет Европы, несут ответственность за финансирование организации, напомнил Ягланд. Россия в июне 2017 года приостановила выплаты в отместку за санкции ПАСЕ.
Глава Совета Европы и МИД Германии отметили, что последние события на Северном Кавказе, вызывают глубокую озабоченность. Российские власти должны взять правозащитников под свою защиту, полагают в Европе.
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