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Турбьёрн Ягланд

ANKARA, TURKEY - FEBRUARY 16: Secretary General of the Council of Europe Thorbjorn Jagland speaks during a conference held by Justice Academy of Turkey at Constitutional Court in Ankara, Turkey on February 16, 2018. Volkan Furuncu / Anadolu Agency |

Генсек Совета Европы хочет обсудить с Памфиловой выборы в Мосгордуму 28.07.2019

Турбьёрн Ягланд заявил, что выборы в Мосгордуму должны быть честными и свободными, а все законные кандидаты - допущены к участию в них.
Screenshot Ivan Golunov Instagram

Глава Совета Европы призвал главу МВД РФ лично разобраться в деле Голунова 09.06.2019

Генсек напомнил, что полицейское насилие в ходе следствия "абсолютно запрещено  статьей 3 Европейской конвенции по правам человека". Задержание журналиста "Медузы" также раскритиковал глава МИД Великобритании.
01.11.2018, Armenien, Yerevan: YEREVAN, ARMENIA - NOVEMBER 1, 2018: Nikol Pashinyan, a candidate for the position of Armenia's Prime Minister, addresses an extraordinary meeting of the National Assembly (Parliament) of Armenia. Vahram Baghdasaryan/Photolure/TASS Foto: Vahram Baghdasaryan/TASS/dpa |

Совет Европы поддержит судебно-правовые реформы в Армении 31.05.2019

Делегация Совета Европы провела в Ереване консультации с правительством Армении, чтобы обсудить дальнейшее реформирование судебной системы страны.

ANKARA, TURKEY - FEBRUARY 16: Secretary General of the Council of Europe Thorbjorn Jagland speaks during a conference held by Justice Academy of Turkey at Constitutional Court in Ankara, Turkey on February 16, 2018. Volkan Furuncu / Anadolu Agency |

Генсек Совета Европы видит шансы на сохранение членства РФ в организации 04.05.2019

По словам Турбьёрна Ягланда, между Комитетом министров Совета Европы и ПАСЕ ведутся дискуссии о работе РФ в структурах СЕ. Найти выход из ситуации удастся до конца июня, надеется генсек организации.
ARCHIV - 22.04.2013, Frankreich, Straßburg: Die Parlamentarische Versammlung des Europarates. (zu dpa Russland will nicht mehr mit Europarats-Versammlung arbeiten am 17.01.2019) Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Генсек СЕ настаивает на возвращении России голоса в ПАСЕ 08.04.2019

По словам Турбьёрна Ягланда, в случае выхода Москвы из Совета Европы, может возникнуть "новая линия разлома" на континенте.

epa02487191 Thorbjorn Jagland, chairman of the Norwegian Nobel Committee, addresses to media during a press conference on 09 December 2010 at the Nobel Institute in Oslo, Norway. The Nobel Prize award ceremony is on 10 December. EPA/Hakon Mosvold Larsen NORWAY OUT

Совет Европы призвал Румынию отказаться от реформы судебной системы 11.11.2018

Принятие рекомендаций Совета Европы по соблюдению принципа верховенства права станет для Бухареста шагом вперед, полагает Турбьёрн Ягланд.

08.11.2018, Finnland, Helsinki: Secretary General of the Council of Europe Thorbjörn Jagland (L) and Finnish Foreign Minister Timo Soini during their joint press conference in Helsinki, Finland, on Thursday, 8th Nov., 2018. Finland's Presidency of the Council of Europe will start on November 21. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa |

Совет Европы предупредил о последствиях возможного выхода России 09.11.2018

В результате выхода России из Совета Европы тысячи россиян потеряют доступ к Европейскому суду по правам человека, считает Турбьёрн Ягланд.
epa02487191 Thorbjorn Jagland, chairman of the Norwegian Nobel Committee, addresses to media during a press conference on 09 December 2010 at the Nobel Institute in Oslo, Norway. The Nobel Prize award ceremony is on 10 December. EPA/Hakon Mosvold Larsen NORWAY OUT

Генсек Совета Европы о том, останется ли Россия в СЕ 12.10.2018

Совет Европы подготовит свой бюджет на 2019 год без учета взноса РФ, сообщил генсек СЕ Турбьёрн Ягланд. Но он надеется, что компромисс по урегулированию кризиса все еще возможен.
Die Parlamentarische Versammlung des Europarates, aufgenommen am 22.04.2013 in Straßburg (Frankreich). Foto: Rainer Jensen /dpa | Verwendung weltweit

Генсек Совета Европы не исключил выхода РФ из состава организации 10.10.2018

Если Россия не возобновит выплаты в бюджет Совета Европы, против нее могут ввести дополнительные санкции, заявил генсек СЕ. В организации готовятся к выходу РФ из ее состава.
Bei einer Aktion gegen Folter und Todesstrafe im Iran vor dem Brandenburger Tor in Berlin hängen am 31.03.2017 symbolisch Henkersschlingen von einem Galgen. Daneben ist ein Schild mit einer Rose, einer Schlinge und der Aufschrift Stop zu sehen. Foto: Wolfram Steinberg/dpa | Verwendung weltweit

ЕС призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь 09.10.2018

Беларусь - единственная страна в Европе, применяющая такую меру наказания, заявили Федерика Могерини и Турбьёрн Ягланд.
June 2, 2018 - Kiev, Ukraine - People protest at Independence Square to support Oleg Sentsov and other political prisoners in Kyiv, Ukraine, June 2, 2018. A Russian court convicted a prominent Ukrainian filmmaker of conspiring to commit terror attacks and sentenced him to 20 years in prison. The court in the southern city of Rostov-on-Don said Oleg Sentsov had set up a terror cell in the Crimean Peninsula, which Russia annexed in 2015, and was plotting attacks. He serves his prison sentence in a maximum-security prison. Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180602_zaa_n230_585 Copyright: xSergiixKharchenkox

Омбудсмены РФ и Украины пока не могут посетить удерживаемых лиц 26.06.2018

ЕСПЧ ожидает от российской стороне ответа на запрос о состоянии здоровья Олега Сенцова. Российский омбудсмен не знает, сможет ли ее украинская коллега посетить заключенного.
Demo für die Befreiung von Oleg Sentsov

Генсек Совета Европы официально попросит Путина освободить Сенцова 24.06.2018

Прошение о помиловании будет подано в понедельник, 25 июня, подтвердили DW в Совете Европы.
People protest at Independence Square to support Oleg Sentsov and other political prisoners in Kyiv, Ukraine, June 2, 2018. A Russian court convicted a prominent Ukrainian filmmaker of conspiring to commit terror attacks and sentenced him to 20 years in prison. The court in the southern city of Rostov-on-Don said Oleg Sentsov had set up a terror cell in the Crimean Peninsula, which Russia annexed in 2015, and was plotting attacks. He serves his prison sentence in a maximum-security prison. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Украине не теряют надежды на обмен Сенцова и других политзаключенных 23.06.2018

Украинские активисты предлагают обменять Олега Сенцова и других украинцев - политических узников - на задержанных в Украине россиян.
Die Parlamentarische Versammlung des Europarates, aufgenommen am 22.04.2013 in Straßburg (Frankreich). Foto: Rainer Jensen /dpa

Совет Европы обеспокоен состоянием борьбы с коррупцией 03.05.2018

В 2017 году ряд рекомендаций рабочей группы по борьбе с коррупцией не исполнялись, утверждается в ежегодном докладе.
Die Parlamentarische Versammlung des Europarates, aufgenommen am 22.04.2013 in Straßburg (Frankreich). Foto: Rainer Jensen /dpa

Генсек Совета Европы напомнил России об обязанности платить членский взнос 22.01.2018

Страны, входящие в Совет Европы, несут ответственность за финансирование организации, напомнил Ягланд. Россия в июне 2017 года приостановила выплаты в отместку за санкции ПАСЕ.
+++Die Fotos stellte die Presse-Abteilung von Memorial für die Deutsche Welle zur Verfügung+++ Büro der Menschenrechtsorganisation Memorial nach einer vermutlichen Brandstiftung in der russischen Kaukasusrepublik Inguschetien (in der Stadt Nazran). Der Brand geschah am frühen Morgen am 17.01.2018.

В Европе призывают расследовать поджог "Мемориала" в Назрани 17.01.2018

Глава Совета Европы и МИД Германии отметили, что последние события на Северном Кавказе, вызывают глубокую озабоченность. Российские власти должны взять правозащитников под свою защиту, полагают в Европе.
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