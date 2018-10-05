Трудовая миграция из Беларуси в Польшу: динамика впечатляющая

Польша становится все более привлекательной страной для белорусских трудовых мигрантов. Об этом, в частности, шла речь на состоявшейся 5 октября в минском Пресс-клубе дискуссии о белорусско-польских отношениях.

Еще пять лет назад в белорусских городах объявления о работе в Польше были большой редкостью, сейчас они есть даже в небольших населенных пунктах в восточных регионах Беларуси, и это - тенденция. Кроме того, анализ запросов в поисковых системах в интернете свидетельствует о том, что сейчас работу в Польше белорусы ищут втрое чаще, чем в России, тогда как еще в 2015 году ситуация была обратной. До начала 2016 года белорусские трудовые мигранты в основном находились на российском рынке труда.

Модератор Николай Онищенко, эксперты Кшиштоф Мрозек и Андрей Елисеев во время презентации исследования в Минске 5 октября 2018 года

С такого наблюдения начал презентацию исследования "Миграция между Беларусью и Польшей: тенденции и перспективы" его автор Андрей Елисеев, академический директор варшавского аналитического центра EAST.

"Карт поляка" у белорусов стало больше

Количество полученных белорусами рабочих виз в Польшу увеличилось с 2014 по 2017 год почти в семь раз: с 1591 до 10 518. А в этом году, отметил Елисеев, польские консульства выдали в Беларуси около 40 000 рабочих виз. Кроме того, в 10-12 раз за последние три-четыре года выросло количество приглашений белорусам от польских работодателей, выданных в рамках упрощенного порядка трудоустройства.

Что касается долгосрочной миграции, то в последние годы число белорусов, имеющих вид на жительство в Польше, не выросло, но, поясняет Елисеев, увеличилось количество обладателей "карт поляка" (их более 100 000), и у них есть право легально трудоустроиться в Польше.

Профиль белорусского трудового мигранта

Неизменным в течение последних лет, отмечает Елисеев, остается портрет белорусского трудового мигранта в Польше. Это мужчина в возрасте до 40 лет, который работает в строительстве или на транспорте в Варшаве, Гданьске или Познани и их окрестностях. Женщин среди трудовых мигрантов около 15 процентов, но их число, уверен эксперт, будет расти.

По наблюдению Кшиштофа Мрозека, представителя Фонда им. Стефана Батория, на фоне почти 2 миллионов трудовых мигрантов из Украины, присутствие белорусов на польском рынке труда не бросается в глаза, а проблемы, связанные с нарушением трудовых прав, возникают у трудовых мигрантов из разных стран. Однако, как говорит Мрозек, судя по тому, что пишут в польских СМИ, а также по рассказам его знакомых - белорусов, работающих в Польше, - никакого враждебного отношения со стороны местного населения они не испытывают и достаточно легко интегрируются в польское общество.

Ожидается рост трудовой миграции из Беларуси в Польшу

Сравнение заработков и уровня жизни - по-прежнему не в пользу Беларуси. Эксперты прогнозируют рост краткосрочной и долгосрочной трудовой миграции белорусов в Польшу. При этом в первом случае последствия скорее положительные: снижается социальная напряженность, так как в ряде регионов Беларуси есть проблемы с трудоустройством. Кроме того, заработанные трудовыми мигрантами деньги в два-три раза уменьшают количество домохозяйств в Беларуси, живущих за чертой бедности.

Последствия долгосрочной трудовой миграции, по оценке Андрея Елисеева, скорее негативные. В Польше сейчас учатся уже более 5000 белорусских студентов, польские университеты становятся год от года популярнее среди белорусской молодежи. Таким образом, высококвалифицированные белорусы - и те, кто еще учится, и те, кто уже уехал и успешно поднимается по карьерной лестнице в Польше, вряд ли вернутся. И это, конечно, в ущерб Беларуси, подчеркнул Елисеев.

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