 Трубоукладчик ″Академик Черский″ встал на якорь в немецком порту Мукран | Новости из Германии о Германии | DW | 09.05.2020

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Германия

Трубоукладчик "Академик Черский" встал на якорь в немецком порту Мукран

"Академик Черский", который может быть использован для достройки газопровода "Северный поток - 2", находится в территориальных водах ФРГ.

Корабль Академик Черский

Корабль "Академик Черский"

Единственное российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" завершило переход по Балтике и находится в территориальных водах Германии. Трубоукладчик концерна "Газпром" встало на стоянку в акватории немецкого порта Мукран, свидетельствуют данные сайтов по отслеживанию местонахождения кораблей Marine Traffic и Vesselfinder в субботу, 9 мая. По этой информации, корабль зашел в Мукран накануне поздним вечером.

7 мая корабль вышел из территориальных вод РФ. Ранее он провел несколько дней в Балтийске, где была произведена заправка топлива, пополнены запасы продовольствия и увеличен экипаж. Ранее судно прошло с юго-востока от датского острова Борнхольм. В исключительной экономической зоне Дании остаются недостроенными несколько десятков километров газопровода "Северный поток - 2".

В Мукране расположен терминал проекта постройки "Северного потока - 2". Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что "Академик Черский" может стать его достройщиком. Трубоукладчик был переброшен в Балтийское море из дальневосточного порта Находка.

"Северный поток - 2" планируют достроить до конца 2020 года

Зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в январе заверила, что Россия достроит новый газопровод, готовый уже почти на 94 процента. В свою очередь Новак в конце декабря указал, что "Северный поток - 2" будет завершен до конца 2020 года.

"Газпром" купил трубоукладчик "Академик Черский" в 2015 году, чтобы стать независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Судно пришло в Россию в 2017 году и с тех пор проходило модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе. Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в конце декабря. Москва считает действия США попыткой "убрать Россию с энергетического рынка". Евросоюз "решительно отверг" позицию Вашингтона, а в Берлине его шаги расценили как вмешательство в внутренние дела Германии. США и ряд стран ЕС выступают против "Северного потока - 2", утверждая, что этот газопровод усилит зависимость Европы от поставок топлива из России.

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    Автор: Андрей Гурков


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