Тропические леса Амазонии в огне (фотогалерея)

Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

Бразилия должна одобрить предоставление ей помощи

Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".

Автор: Даниэль Хайнрих