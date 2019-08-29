Тропические леса Амазонии в огне (фотогалерея)

Президента Бразилии критикуют за нерешительную реакцию на сильнейшие лесные пожары в бассейне Амазонки. G7 выделила 20 млн на борьбу с ними, надеясь остановить катастрофу. О ее масштабах - DW.
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