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"Тройка-прачечная"

Инвестиционный банк "Тройка Диалог" участвовал в выводе из России миллиардов долларов.

Журналисты международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) в начале марта 2019 года опубликовали доклад, согласно которому крупный российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" (с января 2012 принадлежит Сбербанку) создал сложную систему из десятков офшорных фирм, оформленных на подставных лиц, через которые из России в 2000-х годах выводились миллиарды долларов, в том числе криминального происхождения.

2556052 01/16/2015 RVVZ Foundation founder and chairman of the board Ruben Vardanyan at the plenary discussion, Socially Responsible Investment: A Myth or a Fact?, held as part of the 2015 Gaidar Forum, Russia and the World: New Dimensions. Vladimir Astapkovich/RIA Novosti |

Евродепутаты призвали к санкциям в отношении экс-главы банка "Тройка Диалог" 15.03.2019

В Европарламенте считают необходимыми ограничительные меры в отношении Рубена Варданяна и экс-владельца литовского банка Ukio после расследования OCCRP о "Тройке-прачечной".

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование (05.03.2019) 05.03.2019

Опубликовано новое международное расследование об отмывании денег из России через инвестбанк "Тройка Диалог". К схеме может быть причастен друг президента Путина - виолончелист Сергей Ролдугин.

Как друзья Путина отмывают деньги, или Откуда миллиарды у Ролдугина и Ко. DW Новости (05.03.19) 05.03.2019

Первый в России инвестбанк "Тройка Диалог" оказался в центре внимания международных журналистов-расследователей. Они выяснили, что банк мог стать масштабной прачечной по отмыванию денег. В расследовании фигурируют и друзья Путина.
ARCHIV - 10.01.2018, Brandenburg, Sieversdorf: ILLUSTRATION - Mehrere Eurobanknoten liegen in einem Briefumschlag auf einem Tisch. (zu dpa Korruptionsverdacht gegen Firma aus Südniedersachsen vom 15.11.2018) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Как вскрытые Магнитским хищения отмыли через "Тройку-прачечную" 05.03.2019

Фирмы, фигурировавшие в деле о краже миллиардов из бюджета России, перевели 130 млн долларов в компании, которыми управлял банк "Тройка Диалог". Далее деньги шли на нужды частных лиц.
Gründer des internationalen Preises Aurora Prize Ruben Wardanjan In der armenischen Hauptstadt Erewan wird am Sonntag der internationale Aurora Prize für herausragende Leistungen zur Rettung der Menschenleben und Verbreitung der Ideen des Humanismus verliehen.

Схема банка "Тройка Диалог" помогала преступникам из РФ отмывать деньги 05.03.2019

О роли "Тройка Диалог", банков-мошенников и виолончелиста Ролдугина в системе сомнительных движений капиталов из России DW рассказал автор расследования "Тройка Прачечная" Паул Раду.
Eine Filiale der Raiffeisen Bank Nis in Serbien, aufgenommen am Mittwoch (18.01.2012). Nis ist mit rund 235.000 Einwohner die zweitgrößte Stadt Serbiens. Foto: Jens Wolf

Акции европейских банков из-за "Тройки-прачечной" упали в цене 05.03.2019

Стоимость акций двух нидерландских банков и австрийской банковской группы снизилась после сообщений об их возможном участии в отмывании средств из России.
Ein russischer Cellist und ein guter Freund von Vladimir Putin Sergej Roldugin wieder im Zentrum der Gelwäsche-Schema. Roldugin, der auch bei Panama Papers unter Verdacht stand, soll durch das neu entdeckte Schema auf Basis der Bank Troika Dialog mehrere Millionen Dollar bekommen. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Sergey Roldugin, Russland, Troika Dialog, Troika Laundromat, Geldwäsche Jahr/Ort: Moskau, 05.03.2019

Отмывочная виолончель Ролдугина: друг Путина снова под подозрением 05.03.2019

Виолончелиста и друга президента РФ Сергея Ролдугина вновь подозревают в причастности к отмыванию денег. Теперь, по данным OCCRP, через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина.
Bildnummer: 53619188 Datum: 22.11.2009 ITAR-TASS 49: ST PETERSBURG, RUSSIA. NOVEMBER 22, 2009. Russian president Dmitry Medvedev (R) and PM Vladimir Putin (front), St Petersburg House of Music s artistic director Sergei Roldugin (L) touring the house of Russia. +++ Copyright: Imago/Itar-Tass

Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм 04.03.2019

На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были переведены десятки миллионов долларов по схеме "Тройка-прачечная". Об этом свидетельствуют банковские документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов проекта OCCRP.