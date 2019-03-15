"Тройка-прачечная"

Инвестиционный банк "Тройка Диалог" участвовал в выводе из России миллиардов долларов.

Журналисты международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) в начале марта 2019 года опубликовали доклад, согласно которому крупный российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" (с января 2012 принадлежит Сбербанку) создал сложную систему из десятков офшорных фирм, оформленных на подставных лиц, через которые из России в 2000-х годах выводились миллиарды долларов, в том числе криминального происхождения.