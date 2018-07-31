 Три четверти жителей Грузии - против легализации марихуаны | Новости из Германии о Европе | DW | 01.08.2018

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Европа

Три четверти жителей Грузии - против легализации марихуаны

В конце июля Конституционный суд Грузии фактически узаконил потребление марихуаны в стране. Данные опроса, однако, показали, что большинство жителей Грузии - против такой меры.

Сигарета с марихуаной

Социологическое исследование, проведенное в Грузии Национально-демократическим институтом США (NDI), показало, что большинство жителей этой страны - против легализации марихуаны в Грузии. Согласно результатам опроса, обнародованным в среду, 1 августа, 74 процентов респондентов считают, что легализация марихуаны произойти не должна, и лишь 18 процентов опрошенных допускают это.

30 июля Конституционный суд Грузии фактически легализовал потребление марихуаны в стране, удовлетворив иск членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили к парламенту, отмечает "Интерфакс". Истцы оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, которая устанавливала административную ответственность за употребление наркотического вещества - марихуаны.

Конституционный суд, однако, постановил, что "употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", в связи с чем "установленная ответственность за употребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии".

Контекст

С 17 октября в Канаде можно будет свободно продавать марихуану. Власти страны считают, что это позволит уничтожить черный рынок каннабиса и снизить уровень его потребления среди подростков. (17.07.2018)

С 2017 года в немецких аптеках можно купить коноплю по рецепту врача. Теперь власти ФРГ ищут фирмы, которые могли бы наладить массовое производства каннабиса в медицинских целях. (14.04.2017)

Неоднозначная реакция в обществе

Это решение Конституционного суда вызвало неоднозначную реакцию населения. В грузинской патриархии легализацию марихуаны расценили как предательство нации.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов, из них лишь 11,5 процента проходит лечение. Самым распространенным наркотиком в Грузии является марихуана, ее употребляют 63,9 процента наркоманов.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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