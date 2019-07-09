 Три страны ЕС призвали Иран и США положить конец эскалации | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Три страны ЕС призвали Иран и США положить конец эскалации

Берлин, Лондон и Париж призвали США и Иран возобновить диалог по ядерной сделке. Президент Исламской республики заявил, что для этого США должны снять экономические санкции.

Иранский атомный реактор (фото из архива)

Иранский атомный реактор (фото из архива)

В условиях растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, Германия, Франция и Великобритания призвали положить конец эскалации вокруг ядерной сделки с Ираном. Пришло время "действовать ответственно" и искать способы "возобновить диалог", заявили лидеры трех государств в воскресенье, 14 июля, по случаю четвертой годовщины подписания ядерного соглашения.

Контекст

Для США очевидно, что ответственность за взрывы на двух танкерах в Оманском заливе несет Иран. Пока что в качестве доказательств предъявлены видеозапись и 13 фотографий. Но насколько они достоверны? (28.06.2019)

Иран делает много "плохих вещей", и ему никогда не позволят заполучить ядерное оружие, заявил президент США. Госсекретарь США Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями и усилением изоляции. (08.07.2019)

В совместном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства ФРГ, отмечается обеспокоенность тем, что ядерная сделка с Тегераном продолжит распадаться под давлением санкций США, а также "в результате решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений". Опасность настолько велика, полагают представители трех государств, что "всем сторонам следует сделать паузу и учесть возможные последствия своих действий". В частности, были упомянуты решение Тегерана "обогащать уран выше допустимого предела", нападения в Персидском заливе и общее ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.

При условии отмены санкций

В свою очередь президент Иран Хассан Роухани заявил, что его страна готова к переговорам с США только в случае снятия американских санкций. "Мы всегда верили в диалог. Если они (США. - Ред.) закончат со штрафными мерами, откажутся от экономического давления и вернутся к договору, мы готовы сегодня же, незамедлительно и в любом месте провести переговоры с Вашингтоном", - сказал Роухани в интервью на иранском телевидении.

Ядерная сделка с Ираном была заключена шестью странами - Германией, Россией, США, Францией, Великобританией и Китаем. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения и введении новых санкций против Тегерана.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:00

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?

 

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Ссылки в интернете

Заявление трех стран на сайте правительства ФРГ

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Сможет ли Европа спасти ядерную сделку с Ираном?  

Также по теме

Iran Urananreicherungsanlage Isfahan

Европейские дипломаты призвали Иран соблюдать ядерную сделку 09.07.2019

Заявления Тегерана о желании придерживаться условий ядерной сделки должны сопровождаться шагами к "немедленному возвращению к полному соблюдению СВПД", отметили европейские дипломаты.

Iran Aussenminisert Heiko Maas

Германия предупредила Иран об опасности провала ядерного соглашения 17.06.2019

ФРГ не согласится с односторонним сокращением обязательств по ядерной сделке с Ираном, заявил глава германского МИДа Хайко Мас.

Сможет ли Европа спасти ядерную сделку с Ираном? (08.05.2019) 08.05.2019

Несмотря на свои жесткие заявления, Иран готов к продолжению переговоров по сохранению ядерного соглашения, считают эксперты.

Реклама

Самые читаемые

Как Норвегия отворачивается от углеводородного топлива  

Баловни Кремля: российские блага украинских политиков  

Лондон назвал Тегерану условие освобождения супертанкера в Гибралтаре  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно