Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов (фотогалерея)

Эти бренды, логотипы, товарные знаки известны всем. Но как они возникли и что означают?
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Жители ФРГ чаще всего указывают среди любимых брендов марки одежды, автомобилей и электроники, предпочитая отечественных производителей. У молодежи космополитические вкусы. (27.11.2013)
Опрос социологического института Forsa о самых популярных в Германии брендах установил пристрастие немцев к отечественным автомобилям. Первое место по популярности занял товарный знак Adidas. (11.10.2014)
Факультет дизайна Высшей школы Пфорцхайма получил широкое признание в Германии. Здесь на "ты" с высокими технологиями. Учась у мировых брендов, студенты создают собственные. (03.08.2015)
Древние римляне были мастерами маркетинга и придавали брендам не меньшее значение, чем мы сегодня. (05.07.2016)