 Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.02.2019

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Культура и стиль жизни

Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов (фотогалерея)

Эти бренды, логотипы, товарные знаки известны всем. Но как они возникли и что означают?

  • Адидас - Adidas

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Адидас - Adidas

    То, что название фирмы "Адидас" произошло от имени и фамилии ее основателя АДИ ДАСслера, знают многие, но как появились три знаменитые полоски - ее логотип? Случайно. Уже на первые свои футбольные бутсы Ади Дасслер нашивал по сторонам по три поперечные полоски кожи - для того, чтобы бутсы были крепче. Благодаря им обувь Adidas стали узнавать, и в 1949 году Ади Дасслер взял патент на этот логотип.

  • Ролекс - Rolex

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Ролекс - Rolex

    Фирму Rolex основал в 1905 году в Лондоне немец Ханс Вильсдорф. Но изготовить фешенебельные часы оказалось легче, чем придумать яркое, легко запоминающееся на всех языках название. Вильсдорф опробовал сто вариантов, и ни один ему не понравился. И вдруг во время поездки на запряженном четверкой лошадей омнибусе он "услышал" это имя: Rolex. Был это стук колес или щелк кнута, осталось неизвестным.

  • Шанель номер пять - Chanel № 5

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Шанель номер пять - Chanel № 5

    Почему именно "номер пять"? Есть несколько версий. Одна: парфюмер Эрнест Бо, поставщик дома Романовых, бежавший из России после революции, предложил в 1921 году Коко Шанель пять разных вариантов духов. Ей понравился пятый аромат. Более романтическое объяснение: Коко Шанель выбрала название сама, потому что цифра 5 приносила ей удачу (поэтому, например, представляла свои новые коллекции 5-го мая).

  • Старбакс - Starbucks

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Старбакс - Starbucks

    Трое приятелей, сложившись, открыли в 1971 году магазин по продаже кофе. Их связывала общая любовь к роману Германа Мелвилла "Моби Дик, или Белый кит", и один из совладельцев предложил назвать новую фирму в честь китобойного судна из романа: "Пекод". Но, в конце концов, выбрали имя старшего помощника капитана - Старбека. Или по-английски: Starbuck. Логотип тоже "морской" - русалка-сирена.

  • Чупа-чупс - Chupa Chups

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Чупа-чупс - Chupa Chups

    Этот бренд знают даже маленькие дети. Но известно ли их родителям, что логотип знаменитых леденцов на палочке создал скандальный сюрреалист Сальвадор Дали? Хлесткое название придумал в 1958 году владелец испанской кондитерской фабрики Энрик Бернат. Оно происходит от глагола "chupar" - сосать. А логотип он заказал у Дали. Тот нарисовал желтую ромашку с красной надписью - в цветах испанского флага.

  • Кока-кола - Coca-Cola

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Кока-кола - Coca-Cola

    Название самого популярного в мире лимонада возникло, так сказать, естественным путем, от названий растений, листья и семена которых входили в 1886 году в рецептуру сиропа от головных болей: кокаинового куста (Coca по-английски) и деревьев колы (Cola). А логотип нарисовал бухгалтер фирмы - каллиграфической прописью на красном фоне: таким был цвет бочек, в которые разливали кока-колу.

  • Лакост - Lacoste

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Лакост - Lacoste

    Рене Лакост, создавший фирму, известную не только рубашками поло, был замечательным теннисистом. В 1920-е годы он несколько раз выигрывал турниры "большого шлема". Как-то тренер пообещал ему чемоданчик из крокодиловой кожи за победу в важном матче, но Лакост его проиграл. После матча Кубка Дэвиса один из журналистов прозвал Рене "аллигатором", который позже и стал логотипом компании.

  • Мерседес - Mercedes

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Мерседес - Mercedes

    Мерседес - это имя дочери австро-венгерского дипломата и торговца автомобилями Эмиля Йелинека. Его первый гоночный "даймлер" (Daimler) под "псевдонимом" Mercedes выиграл в 1899 году гонки в Ницце. После чего Йелинек заказал 36 автомобилей (тогда треть всей годовой продукции фирмы Daimler-Motoren-Gesellschaft) и финансировал разработки новой модели. Она, как и последующие, получила имя его дочери.

  • Haribo

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Haribo

    Немецкая компания Haribo, производитель сладостей и, прежде всего, фруктового мармелада в виде маленьких мишек, была основана в Бонне в 1920 году. Создал ее Ханс Ригель (Hans Riegel). Первые буквы его имени, фамилии и названия его родного города и образовали бренд Haribo (HAns RIegel BOnn). Сегодня товары под брендом Haribo можно купить в 100 странах мира.

  • Apple

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Apple

    Почему логотипом Apple стало надкушенное яблоко? Имеет ли к этому отношение гениальный британский математик Алан Тьюринг? Он руководил группой, взломавшей код нацистской "Энигмы". В 1952 году выяснилось, что Тьюринг гомосексуал. Его судили, и он покончил с собой. На его ночном столике нашли надкушенное яблоко, в которое Тьюринг вспрыснул раствор цианистого калия. Возможно, это всего лишь легенда.

    Автор: Ефим Шуман


  • Адидас - Adidas

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Адидас - Adidas

    То, что название фирмы "Адидас" произошло от имени и фамилии ее основателя АДИ ДАСслера, знают многие, но как появились три знаменитые полоски - ее логотип? Случайно. Уже на первые свои футбольные бутсы Ади Дасслер нашивал по сторонам по три поперечные полоски кожи - для того, чтобы бутсы были крепче. Благодаря им обувь Adidas стали узнавать, и в 1949 году Ади Дасслер взял патент на этот логотип.

  • Ролекс - Rolex

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Ролекс - Rolex

    Фирму Rolex основал в 1905 году в Лондоне немец Ханс Вильсдорф. Но изготовить фешенебельные часы оказалось легче, чем придумать яркое, легко запоминающееся на всех языках название. Вильсдорф опробовал сто вариантов, и ни один ему не понравился. И вдруг во время поездки на запряженном четверкой лошадей омнибусе он "услышал" это имя: Rolex. Был это стук колес или щелк кнута, осталось неизвестным.

  • Шанель номер пять - Chanel № 5

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Шанель номер пять - Chanel № 5

    Почему именно "номер пять"? Есть несколько версий. Одна: парфюмер Эрнест Бо, поставщик дома Романовых, бежавший из России после революции, предложил в 1921 году Коко Шанель пять разных вариантов духов. Ей понравился пятый аромат. Более романтическое объяснение: Коко Шанель выбрала название сама, потому что цифра 5 приносила ей удачу (поэтому, например, представляла свои новые коллекции 5-го мая).

  • Старбакс - Starbucks

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Старбакс - Starbucks

    Трое приятелей, сложившись, открыли в 1971 году магазин по продаже кофе. Их связывала общая любовь к роману Германа Мелвилла "Моби Дик, или Белый кит", и один из совладельцев предложил назвать новую фирму в честь китобойного судна из романа: "Пекод". Но, в конце концов, выбрали имя старшего помощника капитана - Старбека. Или по-английски: Starbuck. Логотип тоже "морской" - русалка-сирена.

  • Чупа-чупс - Chupa Chups

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Чупа-чупс - Chupa Chups

    Этот бренд знают даже маленькие дети. Но известно ли их родителям, что логотип знаменитых леденцов на палочке создал скандальный сюрреалист Сальвадор Дали? Хлесткое название придумал в 1958 году владелец испанской кондитерской фабрики Энрик Бернат. Оно происходит от глагола "chupar" - сосать. А логотип он заказал у Дали. Тот нарисовал желтую ромашку с красной надписью - в цветах испанского флага.

  • Кока-кола - Coca-Cola

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Кока-кола - Coca-Cola

    Название самого популярного в мире лимонада возникло, так сказать, естественным путем, от названий растений, листья и семена которых входили в 1886 году в рецептуру сиропа от головных болей: кокаинового куста (Coca по-английски) и деревьев колы (Cola). А логотип нарисовал бухгалтер фирмы - каллиграфической прописью на красном фоне: таким был цвет бочек, в которые разливали кока-колу.

  • Лакост - Lacoste

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Лакост - Lacoste

    Рене Лакост, создавший фирму, известную не только рубашками поло, был замечательным теннисистом. В 1920-е годы он несколько раз выигрывал турниры "большого шлема". Как-то тренер пообещал ему чемоданчик из крокодиловой кожи за победу в важном матче, но Лакост его проиграл. После матча Кубка Дэвиса один из журналистов прозвал Рене "аллигатором", который позже и стал логотипом компании.

  • Мерседес - Mercedes

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Мерседес - Mercedes

    Мерседес - это имя дочери австро-венгерского дипломата и торговца автомобилями Эмиля Йелинека. Его первый гоночный "даймлер" (Daimler) под "псевдонимом" Mercedes выиграл в 1899 году гонки в Ницце. После чего Йелинек заказал 36 автомобилей (тогда треть всей годовой продукции фирмы Daimler-Motoren-Gesellschaft) и финансировал разработки новой модели. Она, как и последующие, получила имя его дочери.

  • Haribo

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Haribo

    Немецкая компания Haribo, производитель сладостей и, прежде всего, фруктового мармелада в виде маленьких мишек, была основана в Бонне в 1920 году. Создал ее Ханс Ригель (Hans Riegel). Первые буквы его имени, фамилии и названия его родного города и образовали бренд Haribo (HAns RIegel BOnn). Сегодня товары под брендом Haribo можно купить в 100 странах мира.

  • Apple

    Происхождение 10 знаменитых брендов

    Apple

    Почему логотипом Apple стало надкушенное яблоко? Имеет ли к этому отношение гениальный британский математик Алан Тьюринг? Он руководил группой, взломавшей код нацистской "Энигмы". В 1952 году выяснилось, что Тьюринг гомосексуал. Его судили, и он покончил с собой. На его ночном столике нашли надкушенное яблоко, в которое Тьюринг вспрыснул раствор цианистого калия. Возможно, это всего лишь легенда.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

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    Этот знаменитый бренд производителя спортивной обуви, одежды и инвентаря из баварского Херцогенаураха основал Руди Дасслер, поссорившийся со своим братом Ади. Так Puma и Adidas стали конкурентами. Годовой оборот Puma составляет более 3 миллиардов евро. С 2007 года Puma принадлежит французскому концерну Kering, который владеет 86 процентами акций.

  • Магнитофон Grundig

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    Grundig

    Радиоприемники, портативные магнитофоны с лейблом Grundig (на снимке - музейный экземпляр) давно стали легендарными, В бывшем СССР они пользовались особой популярностью. Помните у Высоцкого: "Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник "Грюндиг"... В 2003 году концерн объявил о предстоящем банкротстве. Но бренд удалось сохранить. Сегодня Grundig принадлежит турецкой компании Arçelik.

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  • Пиво Beck's

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    Beck's

    Германия - страна пива. И каждая четвертая кружка пива, выпитая в мире, - тоже из Германии. Один из ведущих экспортеров немецкого пива, - бременская компания Brauerei Beck & GmbH, чья продукция экспортируется в 120 стран. Впрочем, определение "немецкое пиво" в данном случае условно: сегодня предприятие принадлежит бельгийско-латиноамериканскому холдингу Anheuser-Busch InBev.

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    Tempo

    В 1929 году в Нюрнберге был выдан патент на бумажные носовые платки. В немецком языке слово "Tempo" стало синонимом этого столь необходимого аксессуара, - как, скажем, словом "скотч" стали обозначать в русском языке любую клейкую ленту. Но в 1994 году фирма Tempo перестала быть немецкой. Сегодня более 20 миллиардов бумажных носовых платков этого бренда в год выпускает шведский концерн SCA.

  • Ariel: жидкий стиральный порошок

    10 немецких брендов, переставших быть немецкими

    Ariel

    В Германии производят не только машины, пиво и технику. С 1966 года бренд Ariel рекламирует не просто "чистоту", но "первозданную белизну" белья. Это один из самых популярных жидких стиральных порошков (именно так их принято называть) в Европе. Владелец Ariel - американский концерн Procter & Gamble, а продукция выпускается в Чехии.

  • Кофе Jacobs

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    Это произошло в Бремене: в январе 1895 года новость об открытии первого специализированного магазина, торгующего кофе, чаем, какао, шоколадом и бисквитами привлекла огромное внимание. Зерна кофе обжаривают по-прежнему в Бремене. А штаб-квартира компании, которая называется сегодня Jacobs Douwe Egberts, находится уже в Нидерландах.

  • Linde: вилочный погрузчик

    10 немецких брендов, переставших быть немецкими

    Linde

    Созданное в 1878 году акционерное общество Linde AG - один из ведущих производителей газов промышленного назначения в мире. Кроме того, выпускает вилочные погрузчики (на снимке) и внутрискладской напольный транспорт, обслуживая более 1,5 млн клиентов в 50 странах, в том числе и в России. По меньшей мере, 74 процента акций принадлежит иностранным инвесторам, больше половины из них - американским.

  • AEG: стиральная машина Lavamat

    10 немецких брендов, переставших быть немецкими

    AEG

    AEG - один из крупнейших мировых производителей бытовой электроники, стиральных и швейных машин, пылесосов, телефонов и зарядных устройств. В 1982 году немецкая компания оказалась на грани банкротства. Сегодня AEG - акционерное общество, которое контролируются крупнейшим акционером - шведской корпорацией Electrolux. А главное производство фирмы находится в Польше.

  • Pelikan: перьевая авторучка

    10 немецких брендов, переставших быть немецкими

    Pelikan

    В 1838 году химик Карл Хорнеман (Carl Hornemann) нашел оптимальную рецептуру чернил и основал в Ганновере фирму Pelikan. В 1932 году она приступила к выпуску авторучек. Сегодня Pelikan AG - дочерняя фирма швейцарского холдинга и малайзийской корпорации.

    Автор: Инга Ваннер


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Контекст

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