Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов (фотогалерея)

Происхождение 10 знаменитых брендов

Адидас - Adidas

То, что название фирмы "Адидас" произошло от имени и фамилии ее основателя АДИ ДАСслера, знают многие, но как появились три знаменитые полоски - ее логотип? Случайно. Уже на первые свои футбольные бутсы Ади Дасслер нашивал по сторонам по три поперечные полоски кожи - для того, чтобы бутсы были крепче. Благодаря им обувь Adidas стали узнавать, и в 1949 году Ади Дасслер взял патент на этот логотип.