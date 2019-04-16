 Трибунал ООН по морскому праву поддержал Украину в керченском конфликте | Новости из Германии об Украине | DW | 25.05.2019

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Украина

Трибунал ООН по морскому праву поддержал Украину в керченском конфликте

Москва должна вернуть Украине суда и освободить моряков, захваченных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, решил Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге.

Катер российской береговой охраны в Черном море

Катер российской береговой охраны в Черном море

Россия должна незамедлительно освободить и вернуть в Украину захваченные в Керченском проливе украинские суда "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу" и освободить 24 арестованных моряка. Такое решение принял Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге в субботу, 25 мая.

Контекст

За 30 дней военного положения украинцы так и не получили ответ от власти на главный вопрос: как действовать в случае широкомасштабных боевых действий, считает Сергей Руденко. (26.12.2018)

Подкомитет Европарламента по обороне провел слушания по керченскому кризису и влиянию РФ на Балканах. В ЕС обещают принять меры, если Россия не отпустит украинских моряков. (04.12.2018)

Суд обязал Россию также воздержаться от "каких-либо действий, которые могут усугубить конфликт" с Украиной, вспыхнувший из-за задержания судов и моряков в Керченском проливе.  

За решения в пользу Украины проголосовали 19 судей, один судья высказался против. 

Россия на суд по временным мерам в Гамбург свою делегацию не отправила. По мнению Москвы, дело не попадает под юрисдикцию трибунала по морскому праву. При этом РФ ссылается на оговорку, которую и она, и Украина решили сделать, присоединяясь к Конвенции ООН по морскому праву. Согласно ей, юрисдикция указанных в ней судов не распространяется на военные действия.

Что произошло в Керченском проливе

25 ноября 2018 года три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Россией Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское. Украинское руководство считает захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет Украину в нарушении ее государственной границы, Киев отрицает это. Задержанные украинские моряки находятся в московском СИЗО, ожидая суда. 

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    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 02:23

Киев хочет освободить украинских моряков с помощью Международного трибунала по морскому праву

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Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

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