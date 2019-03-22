Тренер сборной ФРГ по фигурному катанию: Запреты не работают

Российская фигуристка Алина Загитова стала чемпионкой мира. У этой молодой фигуристки теперь есть все самые важные награды. Но так удачно складывается карьера далеко не у каждого талантливого спортсмена. DW поговорила с тренером немецкой молодежной сборной по фигурному катанию Илоной Шиндлер (Ilona Schindler) о том, как тренируют фигуристов в Германии и чем отличается подход немецких специалистов от российских.

DW: Сколько спортсменов вы сейчас тренируете?

- До сборной я долгие годы работала с профессиональными спортсменами. Сборную я тренирую уже больше десяти лет. И сейчас у меня около 30 подопечных в возрасте от 11 до 17 лет.

- Как вы отбираете фигуристов?

- Я посещаю национальные и международные соревнования, приезжаю на тренировки в разные города и на месте отбираю талантливых ребят в сборную, которые потом уже тренируются вместе в наших центрах. Всего их пять по стране. Фигуристы постарше тренируются в Оберсдорфе, так как там три катка. Юные спортсмены занимаются чаще всего в Дортмунде. Другие центры федерального масштаба - в Саксонии, Хемнице и, конечно, в Берлине. Если спортсмен выходит на профессиональный уровень, то он должен будет переехать в один из центров. В 10-летнем возрасте оказаться в спортивном интернате без семьи и друзей - довольно серьезное испытание.

Илона Шиндлер тренирует сборную больше 10 лет

- По именам тренеров видно, что многие приехали из России или постсоветского пространства. А детей из таких семей много в группах по фигурному катанию?

- Конечно, у нас есть дети, родители которых иммигрировали в Германию. Наверное, с российскими корнями больше всего, так как этот вид спорта в России очень популярен. В Дюссельдорфе у нас высокий процент азиатов, так как там большая японская диаспора. В моей сборной - четыре девочки и три мальчика из семейс российскими корнями.

- В каком возрасте дети начинают заниматься фигурным катанием серьезно?

- Как раз в фигурном катании, особенно в женском, возраст профессиональных спортсменов за последние годы резко снизился. Это приводит к тому, что начинать надо довольно рано. Если речь идет о профессиональном спорте, то ребенок должен начинать заниматься еще в дошкольном возрасте.

- И как много тренируются молодые спортсмены?

- Дошкольники - раза два-три в неделю. Обязательно час - лед, и ОФП. В первом классе - пять тренировок в неделю: лед, ОФП, балет. В старшем возрасте - шесть раз в неделю.

- Фигуристы сегодня должны кататься быстрее, прыгать выше, вращаться сильнее, быть моложе своих предшественников. Что важнее сегодня для успеха - талант или усердие?

- Что значит, должны быть моложе. Здесь я бы возразила. Конечно, есть тенденция с 1994 года, когда олимпийскими чемпионками становятся совсем молодые спортсменки: Оксана Баюл, Тара Липински, Сара Хьюз, Юлия Липницкая, Алина Загитова. Но если продолжить этот список молодых звезд, надо честно признаться, что все они потом погасли.Конечно, есть исключение. Итальянская фигуристка Каролина Костнер, бронзовый призер на Олимпийских играх в Сочи, на протяжении нескольких лет занимает верхние строчки на чемпионатах. Хорошо, у нее нет олимпийского золота, но все знают, какая она потрясающая спортсменка.

В России, к сожалению, если посмотреть на ситуацию в последние годы, тренерам в принципе все равно, что станет с молодыми спортсменами, если они перестанут показывать высокие результаты. У них в очередь уже выстроились следующие десять юных дарований.

Однако факт остается фактом: тренироваться надо начинать рано, так как, согласно методике преподавания, надо выйти на высокий уровень подготовки в технике катания до наступления переходного возраста. В нашем виде спорта помимо выносливости, скорости, силы очень важна координация, которую можно тренировать как раз только в юном возрасте.

- А ваши совсем юные подопечные завидуют Алине Загитовой, хотят получить золото в 15 лет?

- Все реагируют по-разному. Конечно, их восхищает то, что они видят, это исполнение на льду. Но думаю, надо все-таки оставаться реалистами. Во-первых, у нас в Германии нет такого выбора спортсменов, как в России, Японии или США. Во-вторых, мы не можем себе позволить относиться к ним так, как будто бы они пришлипотанцевать на одно лето.Это не то, чего мы хотим добиться. Я думаю, важно долгосрочное развитие спортсмена, потому что жизнь есть и после спорта. И это точно не входит в мои интересы, чтобы воспитать спортсмена, который возьмет олимпийское золото, а потом будет страдать от депрессий, анорексии. Люди, которые так относятся к спортсменам, сами несут ответственность за это.

- У немецких фигуристов, в отличие от российских, меньше психологических проблем?

- Спортсмен всегда испытывает и физическую, и психологическую нагрузку. В Германии посещение школы обязательно: совмещать тренировки со спортивными занятиями в определенном возрасте становится очень сложно. Если вы занимаетесь спортом серьезно, то, конечно, приходится принимать многие ограничения. А еще может быть давление со стороны семьи, если падает успеваемость в школе. Потом фигурное катание - не самый дешевый вид спорта: коньки, костюмы, лед, работа тренера, за все это платят родители. А если у ребенка нет результата в одиночном, переход в парное катание дается не всем.

- Надо сказать, что фигурное катание - не самый популярный вид спорта в Германии...

- Все немецкое медийное пространство занимает футбол. Поэтому у нас большие проблемы по привлечению мальчиков в наш спорт. Трудно бороться с клише: если мальчик занимается танцами или фигурным катанием, то с ним явно что-то не так. Другая крайность - развлекательные ТВ-форматы, когда за участие в примитивных шоу платят большие деньги. Это противоречит в принципе тому, что мы прививаем детям в спорте: только честным трудом и усердием можно чего-то добиться.

Если ребенок понимает, что чемпионом мира ему не стать и миллионов не заработать, то он естественно задается вопросом, зачем так много сил тратить на льду. Но это не только проблема фигурного катания. Кроме того, многие спортсмены чувствует себя недооцененными. 14 дней Олимпиады, а потом все про них забывают. А футбол мы смотрим с понедельника по воскресенье. Канцлер ФРГ съездила на базу к сборной. Она не приезжала еще ни на одну Олимпиаду. Это видят все спортсмены. Чтобы заниматься фигурным катанием - нужна страсть. Но, конечно, это облегчило бы работу тренеров, если бы было больше внимания со стороны политиков и больше инвестиций.

- В России сейчас многие звезды фигурного катания открывают свои центры, набирают группы. В этих группах тренируются дети известных людей. Наверное, самый обсуждаемый в социальных сетях сейчас юный фигурист Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко, выдающегося спортсмена. Легче ли таким детям, у кого в семье уже есть чемпион?

- Нет, я так не считаю. Если есть стремление добиться успеха, то оно идет изнутри. Только потому, что мой папа - олимпийский чемпион, это еще не значит, что я стану тоже чемпионом. И если честно, когда я вижу, как продвигают маленького Александра и муштруют его, то я понимаю, что мальчик не может сам принимать решения. А как раз в нашем виде спорта должна быть легкость. Если постоянно находиться под давлением авторитета своего отца, я думаю, это приведет к скованности. Может, этот мальчик вообще хочет заниматься чем-то другим, но не решается признаться, так как уже попал в этот конвейер. В нашем спорте, да и в других, дети великих спортсменов еще никогда не повторяли их подвигов.

- Дети в Германии явно не тренируются так интенсивно, как в России.

- В детском возрасте - не больше трех раз в неделю. На этом этапе дети должны много попробовать, чтобы понять какой спорт им подходит лучше всего. Если в пять лет я буду готовить ребенка только для фигурного катания, то он будет развиваться односторонне. Конечно, он будет кататься лучше многих своих сверстников, но в 11-12 лет он может подойти к своему пределу. У него не будет потенциала для роста в отличие от тех, кто развивал разные навыки и, возможно, пришел в спорт позже.

- Илона, вы строгий тренер? Запрещаете своим подопечным есть сладкое?

- Даже если мы занимаемся спортом профессионально, это должно быть в радость. Запреты не работают. Дети сжигают столько калорий, что можно не переживать из-за лишней конфеты. Конечно, не надо есть плитку шоколада на ночь. Если бы я у 11-летнего ребенка отбирала булочку или пичкала его только йогуртом, думаю, большинство наших детей такого просто не позволили с собой делать (смеется).

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