 ″Трансперенси″ выплатит миллион рублей ректору Горного университета | Новости из Германии о России | DW | 03.11.2018

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Россия

"Трансперенси" выплатит миллион рублей ректору Горного университета

Бывший научный руководитель президента РФ, Владимир Литвиненко судился с "Трансперенси" из-за расследования об элитном жилом комплексе, построенном на земле Горного университета.

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко

Антикоррупционная организация "Трансперенси Интернешнл - Россия" менее чем за 10 дней собрала миллион рублей на выплату компенсации ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко. Об этом "Трансперенси" сообщила в субботу, 3 ноября. Сбор средств был начат 25 октября, уже на следующий день на счет "Трансперенси" были перечислены более 150 тысяч рублей.

В конце 2016 года "Трансперенси" опубликовала расследование "Миллиардер с горы" о том, как на выделенной Горному университету земле стоимостью почти 20 млрд рублей появился элитный жилой комплекс, часть площадей в котором получили компании, связанные с Литвиненко. Ректор подал в суд на "Трансперенси", требуя выплатить 30 млн рублей и признать не соответствующими действительности сведения, изложенные в расследовании.

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Василеостровской районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск, обязав организацию выплатить 5 млн рублей. 18 октября Санкт-Петербургский городской суд после рассмотрения жалобы "Трансперенси" постановил, что она должна выплатить только один млн рублей - за упоминание Литвиненко в материале "Дело года: выбираем главный коррупционный кейс 2016-го". После этого на странице организации в соответствии с решением суда появилось сообщение о том, что в этой статье "схема руководства Горного университета и фотография Литвиненко изображены как коррупционные без законных на то оснований".

Кто такой Владимир Литвиненко

Владимир Литвиненко занимает пост ректора Горного университета с 1994 года, и на выборах 2018 года был одним из четырех сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина. Литвиненко считается одним из друзей президента РФ, в 1997 году он был его научным руководителем при подготовке кандидатской диссертации. По данным "Трансперенси", Литвиненко задекларировал доход за 2016 год в размере 195 млн рублей - больше, чем любой другой ректор в России. Литвиненко владеет 19,35% акций компании "ФосАгро", в июле 2017 года стоимость его пакета ценных бумаг оценивалась в 1,01 млрд долларов, пишет РБК.

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    Автор: Марина Барановская


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