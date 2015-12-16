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Судом в Санкт-Петербурге запущена процедура банкротства "Трансаэро". По требованию Сбербанка введено наблюдение, призванное обеспечить сохранность имущества компании.
МАК утверждает, что запретил эксплуатацию самолета Boeing 737 из-за позиции Росавиации по делу об авиакатастрофе в Казани. Источники "Ведомостей" считают настоящей причиной месть за банкротство "Трансаэро".
Владеющие компанией S7 супруги Филевы выходят из сделки по покупке 51 процента акций проблемной компании "Трансаэро". К авиаперевозчику есть неурегулированные судебные претензии, пояснила Наталья Филева.
Гигант "Трансаэро" - банкрот. Нет прямого авиасообщения между РФ и Украиной. Полетов в ЕС, в том числе в ФРГ, стало меньше. Air Berlin с января вообще закрывает российское направление, а Lufthansa и Germanwings сократили число рейсов.
После того как Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро" крупнейшая частная авиакомпания России прекратила полеты и решила подать в суд заявление о банкротстве.
Новость о покупке "Трансаэро" совладельцем S7 стала большой неожиданностью. В том, что может стоять за этим решением, и что оно означает для S7, разбиралась DW.
Летный сертификат авиакомпании "Трансаэро" будет аннулирован. Несмотря на это, акционеры S7 по-прежнему планируют купить акции проблемного авиаперевозчика.
С начала 2015 года зарубежные авиакомпании начали сворачивать присутствие в России. В том, как россиянам теперь летать в Европу и во сколько им это обойдется, разбиралась DW.
Авиасообщение между Россией и Украиной с 25 октября практически полностью прекратится. Пассажиров беспокоит рост цен на билеты, авикомпании подсчитывают убытки.
Россия в качестве "зеркальной меры" запретила украинским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство с 25 октября.
На Украине указывают на выборочность санкций против российских авиакомпаний и возможность их отмены. Есть и неординарные предложения. Корреспондент DW с подробностями.
После вступления в силу запрета на авиасообщение между Украиной и Россией число прямых рейсов упадет до минимума. Следствием станет дефицит билетов и их удорожание, считают эксперты.
В первую очередь, решение касается авиакомпаний "Аэрофлот" и "Трансаэро". Запрет также затронет транзитные рейсы военного и двойного назначения.
Вступил в силу указ президента Украины о санкциях против российских физических и юридических лиц. Под санкции в числе прочих попали Рамзан Кадыров и "Лаборатории Касперского".
Снижение конкуренции после продажи крупнейшего частного авиаперевозчика России "Аэрофлоту" может привести к росту цен на авиабилеты, считают в туротрасли. Подробности - в материале DW.
Константин Эггерт о том, что символизирует крах первой частной авиакомпании России - "Трансаэро". Комментарий российского журналиста специально для DW.
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