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"Трансаэро"

Transaero Boeing 737 landing at the airport in Pardubice.(CTK Photo/Rostislav Kalousek)

Начата процедура банкротства "Трансаэро" 16.12.2015

Судом в Санкт-Петербурге запущена процедура банкротства "Трансаэро". По требованию Сбербанка введено наблюдение, призванное обеспечить сохранность имущества компании.
Transaero Boeing 737 landing at the airport in Pardubice.(CTK Photo/Rostislav Kalousek)

СМИ: Отзыв сертификата Boeing 737 - месть "Трансаэро" 06.11.2015

МАК утверждает, что запретил эксплуатацию самолета Boeing 737 из-за позиции Росавиации по делу об авиакатастрофе в Казани. Источники "Ведомостей" считают настоящей причиной месть за банкротство "Трансаэро".
Bildnummer: 60176240 Datum: 23.07.2013 Copyright: imago/Russian Look Russia, Moscow. Working everyday life of the Transaero Airlines. In picture: Transaero s airliner before takeoff. Pre-flight service. AlekseyxSmyshlyaev PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Gesellschaft Wirtschaft Fluggesellschaft Flugzeug Flughafen Fotostory x2x xds 2013 quer civil aviation cabin aircraft interior airliner plane 60176240 Date 23 07 2013 Copyright Imago Russian Look Russia Moscow Working everyday Life of The Transaero Airlines in Picture Transaero S Airliner Before takeoff Pre Flight Service PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Society Economy Airline Aircraft Airport Photo Story x2x 2013 horizontal Civil Aviation Cabin Aircraft Interior Airliner Plane

Владельцы S7 отказались от сделки по покупке "Трансаэро" 02.11.2015

Владеющие компанией S7 супруги Филевы выходят из сделки по покупке 51 процента акций проблемной компании "Трансаэро". К авиаперевозчику есть неурегулированные судебные претензии, пояснила Наталья Филева.

Рейс в Европу отменен, или Авиарынок в зоне турбулентности - DW Новости (27.10.2015) 27.10.2015

Гигант "Трансаэро" - банкрот. Нет прямого авиасообщения между РФ и Украиной. Полетов в ЕС, в том числе в ФРГ, стало меньше. Air Berlin с января вообще закрывает российское направление, а Lufthansa и Germanwings сократили число рейсов.
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"Трансаэро" подаст заявление о банкротстве 26.10.2015

После того как Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро" крупнейшая частная авиакомпания России прекратила полеты и решила подать в суд заявление о банкротстве.
60176230 Date 23 07 2013 Copyright Imago Russian Look Russia Moscow Working everyday Life of The Transaero Airlines in Picture Transaero S Business Class Cabin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Society Economy Airline Aircraft Airport Photo Story x2x 2013 horizontal Civil Aviation Cabin Aircraft Interior Airliner Plane Air Hostess Flight attendant o0 Traffic Aviation Cabin Indoors o0 world of work Stewardess Flight

Интрига "Трансаэро": зачем акционерам S7 проблемный перевозчик? 22.10.2015

Новость о покупке "Трансаэро" совладельцем S7 стала большой неожиданностью. В том, что может стоять за этим решением, и что оно означает для S7, разбиралась DW.
Transaero Boeing 737 landing at the airport in Pardubice.(CTK Photo/Rostislav Kalousek)

S7 планирует покупку "Трансаэро" 21.10.2015

Летный сертификат авиакомпании "Трансаэро" будет аннулирован. Несмотря на это, акционеры S7 по-прежнему планируют купить акции проблемного авиаперевозчика.
An exterior view shows Moscow's Sheremetyevo airport June 26, 2013. President Vladimir Putin confirmed on Tuesday Edward Snowden, a former U.S. spy agency contractor sought by the United States, was in the transit area of a Moscow airport but ruled out handing him over to Washington, dismissing U.S. criticisms as ravings and rubbish

К взлету не готовы: зарубежные авиакомпании покидают Россию 21.10.2015

С начала 2015 года зарубежные авиакомпании начали сворачивать присутствие в России. В том, как россиянам теперь летать в Европу и во сколько им это обойдется, разбиралась DW.

Украина и Россия закрыли небо друг для друга (30.09.2015) 30.09.2015

Авиасообщение между Россией и Украиной с 25 октября практически полностью прекратится. Пассажиров беспокоит рост цен на билеты, авикомпании подсчитывают убытки.
ARCHIV 2012 People walk at the Terminal D of Boryspil International airport in Kiev on May 28, 2012. Urkaine, co-host of the EURO 2012 football tournament, opened the 117,000 square meter terminal D, during an inauguration ceremony attended by Ukrainian President Viktor Yanukovych today. Euro 2012 kicks off on June 8 in Warsaw, capital of Ukraine's fellow host Poland. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/GettyImages)

РФ вводит ответный запрет на полеты украинских авиакомпаний 28.09.2015

Россия в качестве "зеркальной меры" запретила украинским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство с 25 октября.
Ein Passagierflugzeug der russischen Fluggesellschaft Aeroflot, aufgenommen bei der Landung auf den Flughafen Berlin-Schönefeld am 09.06.2010. Foto: Patrick Pleul

В Киеве не драматизируют сокращение авиаперевозок между Украиной и РФ 28.09.2015

На Украине указывают на выборочность санкций против российских авиакомпаний и возможность их отмены. Есть и неординарные предложения. Корреспондент DW с подробностями.
Ein Flugzeug Suchoi Superjet 100 der Fluggesellschaft Aeroflot startet auf dem Flughafen Dresden International, aufgenommen am 07.05.2015 in Dresden (Sachsen). Foto: Thomas Eisenhuth

Взаимный запрет на авиаполеты почти прекращает авиасообщение РФ и Украины 28.09.2015

После вступления в силу запрета на авиасообщение между Украиной и Россией число прямых рейсов упадет до минимума. Следствием станет дефицит билетов и их удорожание, считают эксперты.
Ein Flugzeug Suchoi Superjet 100 der Fluggesellschaft Aeroflot startet auf dem Flughafen Dresden International, aufgenommen am 07.05.2015 in Dresden (Sachsen). Foto: Thomas Eisenhuth

Киев запретил российским авиакомпаниям летать на Украину 25.09.2015

В первую очередь, решение касается авиакомпаний "Аэрофлот" и "Трансаэро". Запрет также затронет транзитные рейсы военного и двойного назначения.
Ausschnitt: Flags of the European Union (L-R), Ukraine and Russia fly during the arrivals of leaders and delegations at an airport outside Minsk August 26, 2014. Russia and Ukraine said last Tuesday their presidents would meet together with top European Union officials in Belarus's capital of Minsk on August 26 to discuss their confrontation over Ukraine which has plunged relations to an all-time low. REUTERS/Vasily Fedosenko (BELARUS - Tags: POLITICS)

Украинские санкции в отношении России вступили в силу 22.09.2015

Вступил в силу указ президента Украины о санкциях против российских физических и юридических лиц. Под санкции в числе прочих попали Рамзан Кадыров и "Лаборатории Касперского".
Fluggäste stehen am 20.01.2013 im Terminal 1 des Flughafens von Frankfurt am Main vor einer Anzeigetafel. Eisregen hat den Frankfurter Flughafen lahmgelegt. Am späten Nachmittag sagte Deutschlands größter Flughafen alle Starts und Landungen ab. Foto: Arne Dedert/dpa

Слияние "Аэрофлота" и "Трансаэро": рынок ждет взлет цен на билеты? 04.09.2015

Снижение конкуренции после продажи крупнейшего частного авиаперевозчика России "Аэрофлоту" может привести к росту цен на авиабилеты, считают в туротрасли. Подробности - в материале DW.
Bildnummer: 60176240 Datum: 23.07.2013 Copyright: imago/Russian Look Russia, Moscow. Working everyday life of the Transaero Airlines. In picture: Transaero s airliner before takeoff. Pre-flight service. AlekseyxSmyshlyaev PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Gesellschaft Wirtschaft Fluggesellschaft Flugzeug Flughafen Fotostory x2x xds 2013 quer civil aviation cabin aircraft interior airliner plane 60176240 Date 23 07 2013 Copyright Imago Russian Look Russia Moscow Working everyday Life of The Transaero Airlines in Picture Transaero S Airliner Before takeoff Pre Flight Service PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Society Economy Airline Aircraft Airport Photo Story x2x 2013 horizontal Civil Aviation Cabin Aircraft Interior Airliner Plane

Комментарий: Государство обрезало крылья капитализму 03.09.2015

Константин Эггерт о том, что символизирует крах первой частной авиакомпании России - "Трансаэро". Комментарий российского журналиста специально для DW.
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