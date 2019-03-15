Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP) - соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и США.

Сторонники TTIP полагают, что соглашение обеспечит гармонизацию правил глобальной торговли, уменьшение торговых ограничений и экономический рост, в то время как противники утверждают, что TTIP обернется снижением европейских стандартов в вопросах защиты прав потребителей, безопасности продовольственных продуктов и экологического законодательства. Соглашение, по их мнению, приведёт к увеличению власти корпораций и затруднит национальным правительствам регулирование рынков на благо всего общества.