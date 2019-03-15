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Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP) - соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и США.

Сторонники TTIP полагают, что соглашение обеспечит гармонизацию правил глобальной торговли, уменьшение торговых ограничений и экономический рост, в то время как противники утверждают, что TTIP обернется снижением европейских стандартов в вопросах защиты прав потребителей, безопасности продовольственных продуктов и экологического законодательства. Соглашение, по их мнению, приведёт к увеличению власти корпораций и затруднит национальным правительствам регулирование рынков на благо всего общества.

March 14, 2019*** U.S. President Donald Trump speaks during a meeting with Leo Varadkar, Ireland's prime minister in the Oval Office of the White House in Washington, D.C. on Thursday, March 14, 2019. Photo by Olivier Douliery/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Вашингтон грозит принять "жесткие меры" в торговом конфликте с Брюсселем 15.03.2019

Если Евросоюз не возобновит диалог о торговом соглашении, США предпримут "серьезные экономические шаги", заявил Трамп, не уточнив, какие именно.
Gestapelte Container mit den Fahnen von EU und Japan, Symbolfoto JEFTA Freihandelsabkommen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Евросоюз и Япония открыли друг другу свои рынки 01.02.2019

Пока Токио торгуется с Москвой о Курильских островах, японский бизнес начал беспошлинно торговать с европейцами в крупнейшей на планете зоне свободной торговли.

Eine US-Fahne und eine Fahne der EU hängen an einem Gebäude in Helsinki, Finnland. Fahnen der EU und USA in Helsinki a U.S. Flag and a Flag the EU hang to a Building in Helsinki Finland Flags the EU and USA in Helsinki

Меркель призывает возобновить переговоры о свободной торговле между ЕС и США 28.06.2017

Канцлер ФРГ надеется на новый переговорный процесс между ЕС и США о свободной торговле. В Вашингтоне намерены бороться с "демпиноговым импортом" и рассчитывают на облегчение экспорта энергоносителей в Европу.
ARCHIV - EU-Fahnen und US-Fahnen wehen am 28.10.2015 in Hamburg auf einer noch nicht fertig aufgebauten Achterbahn. Foto: Henrik Josef Boerger/dpa (zur dpa-Berichterstattung zum Thema Abschluss der 12. Verhandlungsrunde zum geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP) vom 26.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

США готовы возобновить переговоры о зоне свободной торговли с ЕС 31.05.2017

Министр торговли США внезапно заявил, что для его страны целесообразно возобновить переговоры о TTIP с Евросоюзом, чтобы сокращать торговый дефицит с Германией.
European Commission President Jean-Claude Juncker attends a debate on the priorities of the incoming Malta Presidency of the EU for the next six months at the European Parliament in Strasbourg, France, January 18, 2017. REUTERS/Christian Hartmann

Глава Еврокомиссии опасается отчуждения Евросоюза от США 18.03.2017

Ряд заявлений Дональда Трампа и представителей администрации США вызывают тревогу в Евросоюзе. Жан-Клод Юнкер указал на потребность в интенсивном диалоге с американской стороной.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l) und US-Präsident Donald Trump geben am 17.03.2017 im East Room des Weißen Hauses in Washington (USA) eine Pressekonferenz. Merkel und Trump treffen sich zum ersten Mal. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Меркель высказалась за продолжение переговоров по TTIP 17.03.2017

Меркель подчеркнула необходимость построения справедливых торговых отношений с США, но указала на невозможность заключения двухсторонних соглашений в обход переговоров о зоне свободной торговли ЕС и США.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) spricht am 25.01.2017 in Berlin bei der Vorstellung der aktuellen Prognose für die deutsche Wirtschaft. (zu dpa «Schulz: SPD will Kanzler stellen - Oppermann: Dienende Rolle Gabriels» vom 25.01.2017) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Новый глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обозначил приоритеты 27.01.2017

Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что одной из главных задач на этом посту будет обеспечение трансатлантического партнерства с США. Он намерен в ближайшее время отправиться в Вашингтон.
23.04.2009 DEUTSCHLAND , BREMERHAVEN , 23.04.2009, Stopplampe an der Einfahrt zum Bremerhavener Containerterminal. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Протекционизм от глобализации не спасет 30.12.2016

Для свободной торговли 2016-й был плохим годом. Заговорили даже о конце глобализации, и многие сочли это хорошей новостью. Но ничего хорошего в этом нет, считает Хенрик Бёме.
March 13, 2016 Republican Presidential hopeful Donald Trump speaks during a rally March 13, 2016 in West Chester, Ohio. / AFP / Brendan Smialowski (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства 22.11.2016

Дональд Трамп рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства. Торговое соглашение о ТТП он назвал "катастрофой" и пообещал объявить о выходе из него в первый же день после вступления в должность.
+++17.11.2016+++Berlin, Deutschland+++U.S. President Barack Obama is welcomed by German Chancellor Angela Merkel upon his arrival at the chancellery in Berlin, Germany, November 17, 2016. REUTERS/Fabrizio Bensch

Барак Обама призвал немцев ценить Ангелу Меркель 17.11.2016

Находясь с последним визитом в Берлине в качестве президента США, Барак Обама высоко оценил совместную работу с Ангелой Меркель, дал интервью журналу Der Spiegel и телеканалу ARD и призвал к скорейшему подписанию TTIP.
12.7.2016 *** FILE - epa05421326 Activists protest against the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in front of the EU commission building during the 14th round of TTIP negotiations in Brussels, Belgium, 12 July 2016. EPA/OLIVIER HOSLET (zu dpa«Gabriel wirbt für kleines Ceta - und erklärt großes TTIP für tot» vom 28.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/O. Hoslet

Президентство Трампа поставит крест на TTIP? 12.11.2016

После президентских выборов в США в Брюсселе ожидают длительной паузы в переговорах по TTIP. Впрочем, отказ США от идеи свободной торговли может создать для ЕС новые возможности.

24.05.2016+++++++++++ BRISTOL, UNITED KINGDOM - MAY 24: People pass a mural that has been painted on a derelict building in Stokes Croft showing US presidential hopeful Donald Trump sharing a kiss with former London Mayor Boris Johnson on May 24, 2016 in Bristol, England. Boris Johnson is currently one of the biggest names leading the campaign for Britain to leave the European Union in the referendum which takes place on June 23 and Republican presidential hopeful Donald Trump has also backed a so-called Brexit. Not #INFOR THIS? Copyright: Getty Images/M. Cardy

У Евросоюза после победы Трампа прибавилось забот 10.11.2016

В Евросоюзе еще не знают, чего ждать от нового президента США Дональда Трампа. Но знают, чего следует опасаться - подъема правых популистов, вдохновленных его успехом.
Eine US-Fahne und eine Fahne der EU hängen an einem Gebäude in Helsinki, Finnland. Fahnen der EU und USA in Helsinki a U.S. Flag and a Flag the EU hang to a Building in Helsinki Finland Flags the EU and USA in Helsinki

Чего ждать Европе после выборов в США 08.11.2016

Неважно, кто станет следующим президентом США: и при Хиллари Клинтон, и при Дональде Трампе в отношениях с Европой произойдут изменения. DW узнала у политологов, какие именно.
04.11.2016+++ Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) kommt am 04.11.2016 zu einer Pressekonferenz anlässlich der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Hongkong. Der deutsche Wirtschaftsminister ist bis 05.11.2016 mit einer großen Wirtschaftsdelegation zu Besuch in China und Hongkong. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Министр экономики ФРГ выступает за глобальный договор о свободной торговле 05.11.2016

Вице-канцлер ФРГ ратует за разработку глобального договора о свободной торговле под эгидой ВТО. Двусторонние соглашения могут привести к различиям в стандартах и правилах, считает Габриэль.
20 September 2016, Illustration picture shows a protest against the TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) and CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) trade agreements between the EU, US and Canada, Tuesday 20 September 2016, in Brussels. BELGA PHOTO THIERRY ROGE | (c) picture-alliance/dpa/T. Roge

Люксембург, Австрия и Франция требуют перезапуска переговоров по TTIP 30.10.2016

Власти трех стран хотят большей прозрачности при ведении переговоров о зоне свободной торговли с США, а также четкого разделения полномочий Еврокомиссии и национальных парламентов.

Дело не только в Канаде или Чем опасен для Европы валлонский прецедент - DW Новости (25.10.2016) 25.10.2016

Договор о торгово-экономическом сотрудничестве ЕС и Канады (CETA) заблокирован Бельгией. Это уже не первый случай недовольства европейцев трансатлантическими и интеграционными инициативами. Почему в Европе идея расширения зон свободной торговли выходит из моды, и чем чревата эта история для ЕС?
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