Трамп хочет встретиться со своим разоблачителем

На фоне растущей угрозы импичмента, вызванного скандалом вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что хочет лично встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него анонимную жалобу. Об этом американский лидер сообщил в понедельник, 30 сентября, на своей странице в Twitter.

"Как и любой американец, я заслуживаю возможность встретиться с моим обвинителем, особенно если этот обвинитель, так называемый разоблачитель, представляет идеальный разговор с зарубежным лидером в совершенно не точной и ложной манере", - написал Трамп в своем микроблоге.

Говоря о демократическом конгрессмене Адаме Шиффе, возглавляющем комитет Палаты представителей по разведке, Трамп отметил, что тот записал и затем зачитал "ужасные вещи", заявив, что они были сказаны президентом. В связи с этим глава государства высказался о необходимости допросить Шиффа "на самом высоком уровне" по подозрению в мошенничестве и госизмене.

Накануне Адам Шифф заявил о том, что демократы в Конгрессе постараются выяснить, не скрывает ли Трамп подробности своих разговоров с другими международными лидерами, такими, как Владимир Путин и премьер-министр Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, принося тем самым вред интересам национальной безопасности.

Адвокаты разоблачителя Трампа опасаются за его безопасность

Наконец, глава Белого дома пригрозил "серьезными последствиями" информатору, который передал разоблачителю сведения о его телефонном разговоре с Зеленским. Трамп напомнил, что этот человек "шпионил за президентом США".

Между тем адвокаты анонимного разоблачителя обратились в комитет Сената по делам разведки с письмом, в котором выразили мнение, что они серьезно опасаются за безопасность своего клиента и "всех прочих лиц, связанных с этим делом". При этом один из адвокатов в интервью онлайн-изданию The Hill отметил, что появившиеся ранее сообщения о том, что разоблачитель находится под защитой федеральных органов власти, вызваны тем, что новостные СМИ "полностью неправильно" истолковали содержание письма их адвокатской конторы, оказавшегося в их распоряжении.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским

26 сентября Палата представителей Конгресса США опубликовала текст жалобы на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, поданной в комитет по разведке Палаты представителей неназванным сотрудником спецслужб.

В документе высказывалось предположение, что Трамп пытался добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года. В частности, Трамп настаивал, чтобы Зеленскийвоспользовался услугами его личного юриста, Рудольфа Джулиани, чтобы организовать расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от демократов на выборах 2020 Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma. После этого Белый дом опубликовал полную расшифровку разговора.

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