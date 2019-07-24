Трамп удовлетворен выступлением спецпрокурора Мюллера в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение выступлением бывшего спецпрокурора по России Роберта Мюллера перед комитетом Палаты представителей Конгресса по делам юстиции в среду, 24 июля. "У нас был очень хороший день", - заявил Трамп. По его словам, представители Демократической партии, напротив, пережили разрушительный день.

Трамп еще раз назвал расследование Мюллера "потерей времени", "охотой на ведьм" и "эпической неловкостью".

Трамп не был оправдан

Между тем Мюллер, выступая в Конгрессе, заявил, что по истечении срока президентских полномочий Дональд Трамп может быть привлечен к ответственности. "Президент не был оправдан за действия, которые он предположительно совершил", - уточнил Мюллер.

"Наше расследование показало, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы", цитирует Мюллера агентство Reuters.

При этом, заявил спецпрокурор, не удалось установить сговора членов предвыборной кампании Трампа с Москвой по поводу вмешательства в выборы. В данном вопросе "мы сосредоточились на том, имелись ли доказательства, достаточные для предъявления обвинения любому члену кампании в участии в преступном сговоре. Их не было", отметил Мюллер.

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