 Трамп угрожает Ирану полным уничтожением | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2019

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Мир

Трамп угрожает Ирану полным уничтожением

Дональд Трамп пригрозил Ирану "наступлением конца" и призвал Тегеран никогда не угрожать Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от военных действий и пригрозил Ирану "наступлением конца". "Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", - написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 19 мая.

Контекст

Иран приостановил выполнение ядерного соглашения и угрожает перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. США направили в регион авианосную группу. Самое важное о конфликте - у DW. (08.05.2019)

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке.

Тегеран дал пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана.

США затем направили на Ближний Восток авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, а после одобрили отправку в регион десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и ракетного комплекса Patriot.

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    Автор: Наталья Позднякова


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