 Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности

Причиной увольнения Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности стали разногласия в ряде политических вопросов с президентом США Дональдом Трампом и другими членами его администрации.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (фото из архива)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп во вторник, 10 сентября, освободил Джона Болтона от должности советника по национальной безопасности. Как сообщил глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter, причиной этого решения стал ряд политических разногласий с Болтоном.

"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что в его услугах в Белом доме больше не нуждаются. Я существенно не согласен со многими его предложениями, как и другие члены администрации", - написал Трамп. При этом он добавил, что назовет имя преемника Джона Болтона на посту советника по национальной безопасности на следующей неделе.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DWдля | iOS Android

Смотрите также:

  • Рэндольф Аллес

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рэндольф Аллес

    Об увольнении Трампом главы Секретной службы США Рэндольфа Аллеса и назначении на этот пост Джеймса Мюррея стало известно 8 апреля. Секретная служба, входящая в состав министерства внутренней безопасности США, отвечает за охрану первых лиц государства, в том числе президента. Она также расследует финансовые махинации, кражи личных данных граждан и занимается предотвращением подделки денег.

  • Кирстьен Нильсен

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Кирстьен Нильсен

    Об отставке министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен президент США Дональд Трамп сообщил 7 апреля в Twitter. Это министерство играет в США ключевую роль в вопросах миграционной политики. В последнее время Трамп не раз выражал недовольство деятельностью Нильсен. Новым главой ведомства станет бывший глава пограничной службы и ведомства по делам таможни Кевин Макалинан.

  • Джеймс Мэттис

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Мэттис

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку 20 декабря 2018 года - на следующий день после того, как президент США заявил о выводе войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - говорится в письме Мэттиса к Трампу. В тот же день Трамп написал в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля 2019 года.

  • Трамп и Рикардель

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Мира Рикардель

    14 ноября Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по нацбезопасности Миру Рикардель. Это произошло на следующий день после того, как первая леди публично потребовала ее отставки. По сообщениям американских СМИ, между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел конфликт. У Рикардель были разногласия и сотрудниками администрации США, но решающим фактором стал именно этот конфликт.

  • Джефф Сешнс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джефф Сешнс

    Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, 7 ноября подал в отставку. Сешнс заявил, что он направил прошение об отставке по просьбе президента Трампа. Сешнс более года подвергался резким и личным нападкам со стороны Трампа за самоотвод в деле, касавшемся расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию Трампа в 2016 году.

  • Дональд Трамп и Дэвид Шулкин

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Дэвид Шулкин

    Дональд Трамп заявил, что главу министерства по делам ветеранов Дэвида Шулкина сменит на этом посту главный врач Белого дома Ронни Джексон. Джексон в начале года выдал медицинское заключение о том, что 71-летний Трамп здоров и способен исполнять обязанности президента. А Шулкина критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с женой за казенный счет.

  • Герберт Рэймонд Макмастер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Герберт Рэймонд Макмастер

    22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.

  • Рекс Тиллерсон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рекс Тиллерсон

    Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

  • Энтони Скарамуччи с журналистами

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Энтони Скарамуччи

    Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

  • Райнс Прибус

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Райнс Прибус

    Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

  • Уолтер Шауб

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Уолтер Шауб

    Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

  • Шон Спайсер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Шон Спайсер

    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

  • Майкл Дабки

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Дабки

    Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

  • Джеймс Коми

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Коми

    Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:23

Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле

Контекст

Чего ожидать Москве от нового советника Трампа по нацбезопасности?  

Комментарий: Почему опасаются нового советника Трампа

Даже у тех, кто привык к политическим стандартам Трампа, новый советник по нацбезопасности Джон Болтон вызывает опасения. Его личность не сулит ничего хорошего для внешней политики США, считает Михаэль Книгге. (23.03.2018)  

Зачем Трамп отправил Болтона в Москву

Советник по нацбезопасности США Джон Болтон обсуждает в Москве возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Карикатурист Сергей Елкин о переживаниях хозяев встречи. (22.10.2018)  

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

Президент США Трамп быстро и без сантиментов расстается с сотрудниками Белого дома и другими высокопоставленными госслужащими. О тех, кто уже потерял работу, - в галерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле  

Что говорил новый советник Трампа о России  

Почему Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, и при чем здесь Китай  

Также по теме

USA John Bolton

Чего ожидать Москве от нового советника Трампа по нацбезопасности? 24.03.2018

Новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выступает за жесткий внешнеполитический курс в отношении КНДР, Ирана и России. DW разбиралась, чем это может для них обернуться.

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Комментарий: Трамп предложил Путину бороться с Китаем 25.10.2018

Кремль долго мечтал о многополярном мире. Теперь Трамп претворяет эту мечту в жизнь. У Путина есть шанс присоединиться к процессу - на условиях Вашингтона, считает Константин Эггерт.

Реклама

Самые читаемые

ЦРУ эвакуировало из России близкого к Путину американского шпиона  

Секрет для МС-21: что искал в Италии дипломат из России  

Rammstein: Когда кровь рифмуется с любовью  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно