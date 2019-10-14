Трамп считает Курдскую рабочую партию опаснее "Исламского государства"

Президент США Дональд Трамп назвал Курдскую рабочую партию (КРП) большей угрозой, нежели террористическая группировка "Исламское государство". Это заявление Трамп сделал в Белом доме в среду, 16 октября, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой.

"КРП, которая является частью курдского движения, как вы знаете, вероятно, хуже в отношении террора и во многих отношениях - большая террористическая угроза, нежели ИГ", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что даже террористы из ИГ "уважают" представителей КРП, поскольку те так же "жестки" или даже еще "жестче", чем боевики ИГ.

Курдская рабочая партия считается террористической организацией и в Германии. После того как турецкая армия 9 октября начала военную операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), США отказались предоставлять курдам военную помощь. Ранее США поддерживали курдов в их борьбе с "Исламским государством".

Министерство финансов США 15 октября ввело санкции против министерства обороны и министерства энергетики Турции, включая их руководителей, а также против турецкого министра внутренних дел. "Соединенные Штаты возлагают ответственность на правительство Турции за эскалацию насилия со стороны турецких вооруженных сил, за то, что они подвергают опасности ни в чем не повинных гражданских лиц и дестабилизируют ситуацию в регионе", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

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