 Трамп считает Курдскую рабочую партию опаснее ″Исламского государства″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.10.2019

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Мир

Трамп считает Курдскую рабочую партию опаснее "Исламского государства"

США ранее поддерживали курдов в борьбе с "Исламским государством". Отказав им в военной помощи в борьбе с Турцией, Трамп сравнил КРП с исламистами.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал Курдскую рабочую партию (КРП) большей угрозой, нежели террористическая группировка "Исламское государство". Это заявление Трамп сделал в Белом доме в среду, 16 октября, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Контекст

Анкара впервые направила на сирийскую территорию танки и спецназ. Эксперты считают, что их цель - не столько борьба против ИГ, сколько сдерживание курдов, которым помогают США. (24.08.2016)

"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн. (15.10.2019)

"КРП, которая является частью курдского движения, как вы знаете, вероятно, хуже в отношении террора и во многих отношениях - большая террористическая угроза, нежели ИГ", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что даже террористы из ИГ "уважают" представителей КРП, поскольку те так же "жестки" или даже еще "жестче", чем боевики ИГ.

Курдская рабочая партия считается террористической организацией и в Германии. После того как турецкая армия 9 октября начала военную операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), США отказались предоставлять курдам военную помощь. Ранее США поддерживали курдов в их борьбе с "Исламским государством".

Министерство финансов США 15 октября ввело санкции против министерства обороны и министерства энергетики Турции, включая их руководителей, а также против турецкого министра внутренних дел. "Соединенные Штаты возлагают ответственность на правительство Турции за эскалацию насилия со стороны турецких вооруженных сил, за то, что они подвергают опасности ни в чем не повинных гражданских лиц и дестабилизируют ситуацию в регионе", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

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