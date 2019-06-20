 Трамп считает инцидент со сбитым американским дроном частной ошибкой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.06.2019

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Мир

Трамп считает инцидент со сбитым американским дроном частной ошибкой

"Я считаю, что это ошибка какого-то генерала или кого-то еще, - заявил президент США. - Я едва ли могу представить, что они сделали это намеренно".

Дрон типа Navy MQ-4C Triton

Дрон типа Navy MQ-4C Triton

Президент США Дональд Трамп не думает, что Иран намеренно сбил американский над Ормузским проливом. "Я считаю, что это ошибка какого-то (иранского. - Ред.) генерала или кого-то еще", - заявил Трамп  в четверг, 20 июня, отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне.

В то же время американский президент намекнул на возможный ответ США, однако подробностей раскрывать не стал. "Вы увидите!" - заявил Дональд Трамп.

В свою очередь, Иран подтвердил свою готовность к обороне и объявил, что намерен подать жалобу в ООН на "агрессивное использование дронов" Соединенными Штатами. Хотя Тегеран не желает военного конфликта в Персидском заливе, но он будет защищать свои границы от "иррациональных американских нападок", "не колеблясь ни секунды", заявили представители иранских властей.

Контекст

ВВС США не совершали 19 июня полетов над Ираном, заявил представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан, комментируя информацию о том, что иранские военные сбили американский дрон на юге страны. (20.06.2019)

Иран приостановил выполнение ядерного соглашения и угрожает перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. США направили в регион авианосную группу. Самое важное о конфликте - у DW. (08.05.2019)

Дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит вечером в среду, 19 июня, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны. По словам Трампа, "научным образом задокументировано", что дрон находился в международном воздушном пространстве.

Конфликт между США и Ираном

В начале 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе Соединенных Штатов из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, в которых Вашингтон обвинил Тегеран.

В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

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    Автор: Наталья Позднякова


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