Трамп считает инцидент со сбитым американским дроном частной ошибкой

Президент США Дональд Трамп не думает, что Иран намеренно сбил американский над Ормузским проливом. "Я считаю, что это ошибка какого-то (иранского. - Ред.) генерала или кого-то еще", - заявил Трамп в четверг, 20 июня, отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне.

В то же время американский президент намекнул на возможный ответ США, однако подробностей раскрывать не стал. "Вы увидите!" - заявил Дональд Трамп.

В свою очередь, Иран подтвердил свою готовность к обороне и объявил, что намерен подать жалобу в ООН на "агрессивное использование дронов" Соединенными Штатами. Хотя Тегеран не желает военного конфликта в Персидском заливе, но он будет защищать свои границы от "иррациональных американских нападок", "не колеблясь ни секунды", заявили представители иранских властей.

Дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит вечером в среду, 19 июня, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны. По словам Трампа, "научным образом задокументировано", что дрон находился в международном воздушном пространстве.

Конфликт между США и Ираном

В начале 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе Соединенных Штатов из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, в которых Вашингтон обвинил Тегеран.

В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

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