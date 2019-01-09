 Трамп счел ситуацию на границе с Мексикой ″гуманитарным кризисом″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.01.2019

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Мир

Трамп счел ситуацию на границе с Мексикой "гуманитарным кризисом"

Президент США выступил с обращением к нации, однако воздержался от введения в стране режима ЧП. Трамп потребовал от демократов средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 8 января, в своем первом обращении к нации из Овального кабинета Белого дома, которое в прямом эфире транслировали ведущие американские телеканалы, назвал ситуацию с нелегальной иммиграцией на границе США с Мексикой "гумаритарным кризисом". Глава государства подчеркнул, что сотрудники Службы таможенной и пограничной охраны (CBP) США каждый день сталкиваются с тем, что "тысячи нелегальных иммигрантов пытаются въехать в нашу страну". По утверждению Трампа, обстановка на южных границах Соединенных Штатов вышла из-под контроля из-за наркотрафика и попыток незаконно провезти мигрантов. 

Вместе с тем он воздержался от объявления в стране режима чрезвычайного положения, потребовав от демократов незамедлительно выделить в проекте бюджета 5,7 млрд долларов (4,9 млрд евро) на возведение пограничных заградительных сооружений из стали.  По словам Трампа, он рассчитывает на встречу с лидерами Демократической партии в Конгрессе США для обсуждения сложившейся ситуации. Как ожидается, переговоры могут пройти в Белом доме в среду, 9 января. 

Демократы призвали Трампа не держать американцев в заложниках

Лидеры демократов в Палате представителей и Сенате, включая главу меньшинства в верхней палате Чака Шумера и спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, после обращения президента США к стране выступили с ответной речью по телевидению. Пелоси, в частности, призвала Трампа перестать удерживать американцев "в заложниках", прокомментировав ситуацию с "шатдауном" части федеральных учреждений. Спикер Палаты представителей добавила, что Трамп "должен перестать искусственно фабриковать кризис" и поспособствовать возобновлению работы правительственных структур.

Шумер, в свою очередь, напомнил об обещании республиканца заставить Мексику покрыть издержки на возведение стены. Трампу не удалось это сделать, и  теперь он "не в состоянии убедить Конгресс или американский народ в необходимости оплатить этот счет", указал Чак Шумер. 

При этом сенатор США от штата Нью-Йорк добавил, что "символом Америки должна быть Статуя свободы, а не стена высотой в 30 футов (порядка девяти метров. - Ред.)".  "Американская демократия так не работает. Мы не управляем, впадая в приступы ярости", - резюмировал он.

Ранее Трамп угрожал введением чрезвычайного положения

В понедельник, 7 января, Дональд Трамп заявил, что готовит обращение к стране в связи с угрозой национальной безопасности и отказом демократов профинансировать постройку стены на границе США с Мексикой. Ряд экспертов предположил, что глава государства в своей речи может объявить о введении в стране режима ЧП, чтобы в обход Конгресса США получить финансирование на возведение заградительных сооружений.

Контекст

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Конгресс США 115-го созыва 21 декабря 2018 года не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой государства. Трамп требовал выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд, при этом в их планы не входит строительство каких-либо заграждений.

Президент тогда не исключил введение в стране чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. "Да, я рассматривал (такую возможность. - Ред.). И я могу сделать это, если захочу", - заявил журналистам глава государства.

Работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах 22 декабря была временно прекращена из-за отсутствия финансирования. До ургеулирования этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.
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    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

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    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


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Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой (26.01.2017)

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"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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