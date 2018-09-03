 Трамп счел новую книгу о нем попыткой повлиять на выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2018

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Мир

Трамп счел новую книгу о нем попыткой повлиять на выборы

В США выходит новая книга о президенте - "Страх: Трамп в Белом доме". Ее автор Боб Вудворд - один из самых известных в стране журналистов-расследователей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп увязал выход новой книги "Страх: Трамп в Белом доме" Боба Вудворда с попыткой демократов повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября. Об этом Трамп написал во вторник, 4 сентября, в Twitter.

По словам президента, издание уже подвергли критике министр обороны США Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли. "Их цитаты (в книге. - Ред.) были сфабрикованы, это игра на доверии общественности. Точно так же, как и другие истории и цитаты. Вудворд работает на демократов? Заметили, как выбрано время?" - написал Трамп.

Вудворд в книге описывает президентство Трампа "на грани нервного срыва". Выдержки из издания приводит газета The Washington Post.

Автор, в частности, повествует, как подчиненные Дональда Трампа пытаются утихомирить его и не исполняют данных им поручений. Кроме того, журналист приводит серию свидетельств, полученных им по итогам бесед с представителями администрации и другими чиновниками, близкими к главе государства.

Трамп между Россией и КНДР

Контекст

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Так, адвокат Джон Дауд, защищавший интересы Трампа в расследовании Роберта Мюллера, якобы вывел президента из себя, засыпав его вопросами о вмешательстве России в выборы в ходе сессии по подготовке к даче показаний спецпрокурору США. В итоге глава Белого дома заявил, что "не хочет свидетельствовать" по этому делу.

Во время другого эпизода Джеймс Мэттис объясняет президенту США, зачем Вашингтону дорогостоящее военное присутствие на Корейском полуострове: "Чтобы избежать Третьей мировой войны". При этом министр обороны США после общения с Трампом якобы приходит к выводу, что тот рассуждает, как "ученик пятого-шестого классов".

Как ожидается, 448-страничная книга выйдет 11 сентября. Ее автор - американский журналист Боб Вудворд с 1971 года сотрудничает с The Washington Post. Он - лауреат Пулитцеровской премии за служение обществу и один из самых известных в США репортеров-расследователей.

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    Автор: Илья Коваль


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Матрица для Трампа - "Заповедник", выпуск 37, сюжет 1

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Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

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