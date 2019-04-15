Трамп собирает деньги на следующую президентскую кампанию

Президент США Дональд Трамп собирает средства на вторую избирательную кампанию. В первом квартале 2019 года ему удалось набрать более 30 миллионов долларов в качестве пожертвований, сообщила в понедельник, 15 апреля, CNN. По данным директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа Тима Мерто, общая сумма средств на переизбрание нынешнего президента США, таким образом, выросла до 40,8 миллиона долларов.

В совокупности с 46 миллионами долларов, привлеченными Республиканским национальным комитетом, на следующую президентскую кампанию Трампа собрано уже около 82 миллионов долларов, отмечает NBC News. Как указывает далее издание, Трамп стал единственным президентом США, который открыл сбор средств на свое переизбрание сразу после инаугурации, подав документы на переизбрание вечером в тот же день, когда он вступил в должность. С тех пор его команда собирает пожертвования на кампанию 2020 года.

Демократы также собирают средства на президентскую гонку

Между тем потенциальные кандидаты демократов также начали собирать средства на избирательную кампанию. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс привлек за 41 день 18,2 миллиона долларов, сенатор от Калифорнии Камала Харрис - 12 миллионов. Тем самым у Сандерса, планирующего во второй раз участвовать в президентской гонке, в общей сложности набралось к концу марта 28 миллионов долларов на избирательную кампанию, сообщает CNN.

В сумме десять демократов, которые на данный момент сообщили о своих данных по сбору средств в первом квартале 2019 года, аккумулировали 79,6 миллиона долларов. Эта цифра уже превышает 65,6 миллиона долларов, которые были собраны демократами в первые месяцы президентской гонки перед выборами 2016 года. Еще больше информации о сборах демократов поступит 15 апреля, после того как другие демократы сообщат свои данные Федеральной избирательной комиссии США.

Исход выборов не будет зависеть от денег

Между тем аналитики не считают, что исход президентской гонки будет зависеть от того, какой из штабов будет располагать более значительными суммами. "У президента будет большое количество денег, и у кандидата демократов будет большое количество денег", - заявил в интервью CNN редактор внепартийного политологического сайта Inside Elections Натан Гонсалес.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, на президентскую гонку в 2016 году Трамп потратил 429,5 миллиона долларов, его соперница, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон - 897,7 миллиона.

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