 Трамп раскритиковал слова Макрона о собственной армии ЕС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.11.2018

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Мир

Трамп раскритиковал слова Макрона о собственной армии ЕС

Накануне визита в Париж президент США вновь призвал Европу увеличить финансовый вклад в НАТО. Ранее французский президент заявил, что ЕС нельзя полагаться только на Вашингтон в вопросах безопасности.

Дональд Трамп

В преддверии своего визита в Париж президент США Дональд Трамп назвал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости собственной армии Евросоюза "очень оскорбительными". "Возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую в огромной степени субсидируют США", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter в пятницу, 9 ноября.

Трамп уже не впервые выступает с требованиями в адрес партнеров по Североатлантическому альянсу увеличить их финансовый вклад в обеспечение обороноспособности блока до 2 процентов ВВП.

Макрон обеспокоен безопасностью Европы

6 ноября Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что европейцев невозможно защитить без "настоящей европейской армии". Собственная армия необходима ЕС, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США", подчеркнул Макрон. По его словам, Евросоюзу нельзя "полагаться только на США".

Контекст

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Количество ядерного оружия в мире сокращается, но в то же время оно модернизируется. Ядерные державы видят в нем основу своей оборонной стратегии. DW - о главных выводах ежегодного отчета SIPRI. (18.06.2018)

Если Соединенные Штаты разорвут с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "главной жертвой" станет безопасность Европы, отметил Макрон. О намерении выйти из договора президент США Дональд Трамп заявил 20 октября 2018 года. При этом Трамп допустил возможность заключения нового договора, если его третьим участником станет Китай.

Полноформатная встреча Трампа и Путина в Париже не состоится

11 ноября Дональд Трамп и его супруга Мелания будут присутствовать на памятных мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Франция ожидает прибытия делегаций из 98 стран. Ранее на этот же день планировалась полноформатная встреча президентов РФ и США, однако знакомый с ситуацией собеседник газеты "Коммерсант" сообщил, что президент Франции выступил против саммита Путина и Трампа в Париже.

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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Почему Трамп шантажирует Европу выходом из НАТО  

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

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