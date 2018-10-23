 Трамп раскритиковал миграционную политику в Европе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.10.2018

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Мир

Трамп раскритиковал миграционную политику в Европе

По мнению президента США, европейцы только и мечтают о том, чтобы исправить ошибочное, по его словам, решение о допуске сотен тысяч нелегальных мигрантов. Он назвал ситуацию с беженцами в ЕС полным хаосом.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал миграционную политику в Европе, назвав ситуацию с беженцами в ЕС полным хаосом. "Тем, кто выступает в поддержку нелегальной иммиграции, следует хорошенько посмотреть на то, что происходит в Европе в последние пять лет. Полный хаос! Они только и мечтают о том, чтобы пересмотреть свое решение", - написал он в своем микроблоге в Twitter в среду, 24 октября.

Контекст

23-летний студент Али Кан открыл в Германии "горячую линию" для тех, кто опасается мигрантов. DW - о том, насколько успешна такая форма общения. (27.08.2017)

Одновременно Трамп подчеркнул, что у США - надежные границы, и они никогда не допустят незаконного прибытия людей в страну. За последние годы, особенно в 2015 - 2016 годах, в Европу и, в частности в Германию, прибыло большое количество соискателей убежища. Трамп уже неоднократно критиковал решение правительства ФРГ пустить в страну так много мигрантов. При этом он, утверждал, что в результате в Германии резко выросла преступность. Официальная статистика, однако, не подтверждает этого

В настоящее время несколько тысяч мигрантов из Центральной Америки направляются пешком в сторону южной границы США. Трамп уже на протяжении многих дней заявляет, что у этих людей нет никаких шансов проникнуть в Соединенные Штаты. Он угрожает в случае необходимости задействовать вооруженные силы, чтобы остановить беженцев.

В США в ближайшие недели пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и миграционная политика является одной из важных тем избирательной кампании.

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    Автор: Илья Коваль


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Миграционная политика Трампа и ее последствия (24.07.2018)

 

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