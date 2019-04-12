Трамп разрешил ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда

США могут подвернуть экономическим санкциям сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, расследующих военные преступления, к которым предположительно причастны американские солдаты и офицеры в Афганистане. Соответствующий указ подписал в четверг, 11 июня, президент США Дональд Трамп. Этот документ наделяет госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина полномочиями запретить сотрудникам МУС въезд в Соединенные Штаты и заморозить их активы на территории этой страны. По словам Помпео, штрафные меры могут быть введены и против членов семей этих людей.
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда расследует предполагаемые военные преступления, совершенные в 2003-2014 годах в Афганистане. Он пытается выяснить, замешаны ли в них боевики движения "Талибан", афганские власти, солдаты США и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ). В марте текущего года МУС дал добро на проведение расследования.
Майк Помпео уже тогда заявил о готовности США принять "любые необходимые меры", "чтобы защитить своих граждан от предательского, так называемого суда". Год назад американские власти уже ввели ограничения на въезд сотрудников МУС в США.
США не признают Международный уголовный суд, созданный в 2002 году. Афганистан тоже отказывается сотрудничать с МУС, хотя является его членом.
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