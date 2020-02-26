 Трамп продлил на год санкции в отношении РФ из-за ситуации с Украиной | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.02.2020

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Мир

Трамп продлил на год санкции в отношении РФ из-за ситуации с Украиной

Действия и политика России в отношении Украины продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США, отмечается в указе Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп в среду, 26 февраля, продлил на год действие ряда санкций в отношении России из-за ситуации с Украиной. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Белого дома. Теперь эти санкции будут действовать до 6 марта 2021 года.

Контекст

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После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между США и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

Эти ограничительные меры были введены Бараком Обамой в 2014 году для защиты территориальной целостности Украины. "Действия и политика правительства России, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы в Украине, по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - отмечается в указе Трампа.

Демократы требуют расширить санкции

Введенные в 2014 году санкции продлеваются ежегодно, в случае их отмены президент должен за 90 дней уведомить об этом Конгресс США. Под ограничительные меры попадают российские банки и компании, крупные предприниматели, должностные лица высокого ранга РФ, правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича и так далее.

Днем ранее сенаторы-демократы потребовали ввести новые санкции в отношении России за вмешательство в предстоящие выборы президента США в ноябре этого года.

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    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

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    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

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    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

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    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

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    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

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    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

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    Автор: Ирина Филатова


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