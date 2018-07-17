 Трамп признал вмешательство России в выборы в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.07.2018

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Мир

Трамп признал вмешательство России в выборы в США

Президент США согласился с информацией американских спецслужб о том, что за кибератаками в ходе выборов 2016 года стояли власти РФ. Трамп заявил это после резкой критики его слов, сказанных на встрече с Путиным.

Дональд и Мелания Трамп на пресс-конференции (фото из архива)

Дональд и Мелания Трамп на пресс-конференции (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп признал, что Россия стояла за хакерскими атаками во время американских президентских выборов 2016 года. Это заявление он сделал после резкой критики, вызванной его позицией во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он принимает соответствующую информацию спецслужб, сказал глава Белого дома во вторник, 17 июля, в Вашингтоне, передают телеканал Fox News и другие американские СМИ.

Контекст

Комментируя саммит президентов Соединенных Штатов и России, немецкие издания резко критикуют Трампа. По их мнению, хозяин Белого дома перестарался, демонстрируя Путину лояльность. (17.07.2018)

Встреча в Хельсинки стала первыми полноценными переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина, ранее состоялись лишь две встречи на полях саммитов G20 и АТЭС. (16.07.2018)

По словам Трампа, на пресс-конференции в Хельсинки с Путиным он "неправильно выразился".

В столице Финляндии 16 апреля Трамп указал, что "не видит причины", по которой Россия должна была вмешиваться в выборы в США. В то же время отрицание российского лидера он назвал "очень сильным и мощным". Таким образом, президент США открыто выступил наперекор мнению своих спецслужб и следственных органов, которые считают вмешательство Москвы доказанным.

Вместе с тем часть вины за плохие отношения Вашингтона с Москвой Трамп возложил на свою страну и на расследования американского Минюста, которые он назвал "охотой на ведьм". Эти высказывания президента США вызвали шквал критики среди американских политиков и в СМИ.

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    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

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    Автор: Марина Борисова


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Как правильно выбрать аксессуар для мужчины? Можно действовать от противного. Почему в выборе галстука поможет Дональд Трамп, объясняют немецкие стилисты. (25.10.2016)  

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