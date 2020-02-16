 Трамп призвал Россию отказаться от поддержки Асада | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп призвал Россию отказаться от поддержки Асада

Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Турции и выразил обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб. Там Россия и Турция поддерживают разные стороны конфликта.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать "злодейства" Башара Асада и сирийских властей. Сделал он это, согласно сообщению представителя Белого дома Джадда Дира, которое было распространено в ночь на понедельник, 17 февраля, в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговаривая с Эрдоганом, Трамп выразил свою обеспокоенность размахом насилия в сирийской провинции Идлиб.

Контекст

Подчеркнутое дружелюбие во время пресс-конференции турецкого и американского лидеров в Белом доме не скрыло разногласий. (14.11.2019)

Идлиб стал одной из точек, где вступили в противоречие интересы поддерживаемых Россией сирийских властей и Турции. Вооруженные силы Турции 10 февраля нанесли в Идлибе удары по 115 целям сирийской правительственной армии, убив, по собственным данным, минимум 101 военнослужащего. Произошедшее стало ответом на артобстрел со стороны сирийских правительственных сил, в результате которого погибли пять турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.

Войска Асада при поддержке российской авиации ведут масштабную операцию в Идлибе. Это последний регион страны, находящийся под контролем джихадистов и повстанцев. В начале февраля Анкара ультимативно потребовала от Дамаска отвести правительственные войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе.

Непростые отношения между Трампом и Эрдоганом, осложненные покупкой Турции российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, улучшились после ноябрьских переговоров между президентами в Белом доме. "Я большой поклонник президента. У нас - великолепные отношения", - заявил тогда журналистам Трамп, назвав прошедшие переговоры продуктивными.

Смотрите также: 

Смотреть видео 03:49

Почему Путин пошел на уступки Эрдогану

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Руины повсюду

    Одну часть Алеппо контролируют войска сирийского президента Башара Асада, другую - повстанцы. С обеих сторон - огромные разрушения. В результате бомбардировок стертыми с лица земли оказываются целые улицы. После каждого налета добровольцы помогают искать людей под завалами.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Вынужденная изобретательность

    Те, кто потерял дом, вынуждены искать новую крышу над головой. Люди размешаются не только в палатках: для некоторых жильем становятся сгоревшие автомобили и автобусы.

  • Syrien - Wohnungen in Aleppo

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Жилье для переселенцев

    Сирийские власти призвали жителей районов, контролируемых повстанцами, покинуть свои дома и перейти на территории, подконтрольные войскам Асада. Их обещают разместить в таком жилье на севере города.

  • Syrien - Rebellenangriffe in Aleppo

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    На войне все средства хороши

    Повстанцы всеми силами пытаются предотвратить продвижение войск Асада. В подконтрольном оппозиции районе Алеппо Машхад жгут покрышки, чтобы черный дым закрывал обзор противнику.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Мечети под прицелом

    Это мечеть Омар бин аль-Хаттаб в районе Кафр Хамра. Ее купол пострадал от бомбежки правительственных войск в июле этого года.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    В поисках выживших

    Для расчистки завалов в одном из контролируемых повстанцами районов, пострадавшем от налета авиации Асада, нужна тяжелая техника. Иногда, чтобы найти погребенных под грудами мусора и бетона людей, спасатели разбирают завалы прямо руками.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Сад среди руин

    Житель Алеппо Абдулла эль-Ктмави разбил небольшой сад прямо среди развалин. Здесь он выращивает овощи, чтобы частично прокормить себя.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Очереди за хлебом

    Чтобы купить хлеба, нужно отстоять в очереди не один час. На фото - очередь за хлебом в подконтрольном повстанцам районе на севере города.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Отвлечься от войны

    В разгар войны мобильные игровые площадки - островки радости для детей.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Война - настоящая и игрушечная

    Дети играют в войну на одной из контролируемых повстанцами улиц.

    Автор: Кристиан Вольф, Ирина Филатова


Контекст

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

В результате боев между войсками президента Башара Асада и повстанцами из оппозиции город Алеппо, бывший когда-то экономическим центром Сирии, сегодня практически полностью разрушен. (03.08.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке  

А если C-300 или C-400 собьет американский самолет в Сирии? - интервью со спецпредставителем США  

Реклама

Самые читаемые

Дебют Зеленского в Мюнхене: пришел, увидел, удивил  

Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса  

Как Алиев и Пашинян в Мюнхене говорили о Нагорном Карабахе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно