 Трамп пригрозил отказаться от встречи с Путиным на саммите G20 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.11.2018

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Мир

Трамп пригрозил отказаться от встречи с Путиным на саммите G20

Президент США недоволен обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе. Трамп примет решение после отчета своего советника по национальной безопасности.

Дональд Трамп в Конгрессе США

Дональд Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" (G20), который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президент Соединенных Штатов объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе. "Мне не нравится эта агрессия", заявил Трамп в интервью газете The Washington Post, опубликованном во вторник, 27 ноября. Он добавил, что ожидает отчет об инциденте от своего советника по национальной безопасности, после чего примет решение.

В июле 2018 года Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в Хельсинки. Стороны обсудили предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, ситуацию в Сирии и на востоке Украины, отношения с Китаем, торговые конфликты, а также ядерные арсеналы обеих государств. Ранее Путин и Трамп встречались дважды - на саммите G20 в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.

Контекст

Обстрел российскими кораблями украинских в Керченском проливе стал новой вехой в эскалации противостояния Москвы и Киева. Россия ссылается на международное право, что вызывает у экспертов недоумение. (26.11.2018)

Комментируя саммит президентов Соединенных Штатов и России, немецкие издания резко критикуют Трампа. По их мнению, глава Белого дома перестарался, демонстрируя Путину лояльность. (17.07.2018)

ВМС Украины заявили о захвате Россией трех кораблей

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в проливе выразили США, Евросоюз, Германия, Франция.

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    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

    Автор: Илья Коваль


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