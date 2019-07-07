Трамп пригрозил Ирану в конфликте вокруг атомной программы

Президент США Дональд Трамп обрушился на Иран с новыми угрозами после того, как эта страна объявила о намерении прекратить соблюдение одного из центральных пунктов международного соглашения по ее атомной программе. "Ирану следовало бы проявлять осторожность. Есть причина, по которой он обогащает уран, и она нехорошая. Иран делает много плохих вещей и ему никогда не заполучить ядерное оружие", - заявил Трамп журналистам в штате Нью-Джерси вечером в воскресенье, 7 июля.

Американский президент не уточнил, какие последствия ожидают Иран в том случае, если он выполнит свое обещание и поэтапно повысит уровень обогащения урана до 5 - 20 процентов. Для производства ядерного оружия необходим уран, обогащенный до 90 процентов.

Ранее с угрозами в адрес Ирана выступил госсекретарь США Майк Помпео. "Новое расширение атомной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям против этой страны. Иранский режим, обладающий ядерным оружием, будет представлять еще большую угрозу миру", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Атомная сделка с Ираном

Пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия в 2015 году, после длительных переговоров, заключили с Ираном соглашение, призванное не допустить создания Тегераном ядерного оружия. Иранскую атомную программу сильно ограничили и поставили под наблюдение, взамен Запад отменил санкции против Тегерана.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из этого договора и вдобавок вновь ввели санкции против Ирана, которые, угрожают любому, кто закупает иранскую нефть. Это полностью разрушило надежды Тегерана на какие-либо выгоды от атомной сделки, и два месяца тому назад Иран объявил о намерении поэтапно выйти из договора.

Вице-премьер этой страны Аббас Аракчи 7 июля заявил, что если остальные пять партнеров по атомной сделке не удовлетворят претензии Ирана по закупке нефти в течение 60 дней, то он приступит к третьей фазе выхода из договора. Он, в частности, сказал, что если к этому сроку не удастся переоборудовать реактор в Араке в установку на легкой воде, то он может быть вновь преобразован в реактор на тяжелой воде. Это еще больше усилило бы атомный потенциал Ирана.

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