Трамп представил первую стратегию в сфере ПРО с 2010 года

США модернизируют свою противоракетную оборону для защиты от угроз, исходящих от России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, представляя в четверг, 17 января, в Пентагоне стратегическую программу "Обзор ракетной обороны" ("Missile Defense Review"). Белый дом впервые представляет подобную программу с 2010 года.

"Противники Америки усиливают свой летальный ударный потенциал, и защита нашей страны - мой первый долг", - сказал Трамп. Наша цель проста - иметь возможность обнаружить и уничтожить любую направленную против нас ракету, добавил он.

В качестве угроз для США в программе названы не только баллистические, но и гиперзвуковые ракеты, которые летят со скоростью, многократно превышающей скорость звука, способны менять траекторию полета и потому практически не поддаются перехвату. Только в конце декабря 2018 года Россия сообщила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты.

Космические дроны и лазерные системы

В попытке защититься от таких вооружений, разрабатываемых в России и Китае, США предлагают размещать системы ПРО в космосе, в том числе сенсоры, которые способны быстрее засекать запуски ракет в других странах. На орбиту предлагается выводить оснащенные противоракетами беспилотники, которые из космоса будут сбивать гиперзвуковые ракеты.

Для противодействия ракетной угрозе со стороны Ирана и КНДР США планируют разрабатывать лазерные системы, которые будут уничтожать вражеские ракеты уже вскоре после их старта. В случае кризиса стелс-истребители F-35, оснащенные новейшими ракетами, будут патрулировать районы поблизости от пусковых установок противника.

В Вашингтоне подчеркивают сугубо оборонительный характер планов в сфере ПРО. Белый дом также указывает, что на первом этапе речь идет не о разработке таких вооружений, а лишь об исследованиях в данной сфере. Пока неясно, удастся ли Белому дому обеспечить финансирование данной программы. Эксперты опасаются нового витка гонки вооружений на фоне угроз США денонсировать договор с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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