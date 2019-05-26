 Трамп предостерег Пхеньян от провокаций в ядерном разоружении | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.12.2019

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Мир

Трамп предостерег Пхеньян от провокаций в ядерном разоружении

Лидер КНДР может потерять все, если будет проявлять враждебность, заявил президент США. Он напомнил Пхеньяну о необходимости денуклеаризации, выделив единую позицию НАТО, Китая, России "и целого мира".

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предостерег председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына от провокаций в вопросе ядерного разоружения. Северокорейский лидер может потерять всё, если будет "проявлять враждебность", написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 8 декабря. У азиатской страны есть "огромный экономический потенциал", но она должна "провести денуклеаризацию, как обещано", подчеркнул Трамп. По его словам, "НАТО, Китай, Россия, Япония и целый мир едины в этом вопросе". Ким Чен Ын не хочет "сводить на нет особые отношения" с президентом США или "вмешиваться в президентские выборы" в ноябре 2020 года, добавил глава Белого дома.

Пхеньян раскритиковал это предостережение Трампа. Лидер КНДР может изменить свое отношение к президенту США, если тот продолжит делать "неуместные, опасные" высказывания, говорится в заявлении от имени высокопоставленного представителя КНДР Ким Ён Чхоля, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). "Нам больше нечего терять", - добавил он, назвав главу Белого дома "нетерпеливым стариком".

Северная Корея 8 декабря объявила об успешном проведении "очень важных" испытаний на полигоне Сохэ. Агентство ЦТАК не уточнило, о каких именно испытаниях шла речь. Полигон Сохэ ранее использовался для запуска космических ракет и испытаний ракетных двигателей.

Встречи Трампа и Ким Чен Ына

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США и северокорейского лидера 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

Контекст

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла безрезультатно. Для возникновения доверия между Пхеньяном и Вашингтоном необходимо участие других стран АТР, считает Хао Гуй. (28.02.2019)

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Вашингтон и Пхеньян по-разному оценили переговоры в Стокгольме

В июне государственные лидеры договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне. В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдепартамент Соединенных Штатов назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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