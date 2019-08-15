 Трамп предостерег Пекин от подавления протестов в Гонконге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп предостерег Пекин от подавления протестов в Гонконге

Повторение в Гонконге событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь грозит срывом торговых переговоров между Китаем и США, заявил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке в июне 2019 года

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке в июне 2019 года

Президент США Дональд Трамп предостерег китайские власти от применения насилия по отношению к участникам демократических протестов в Гонконге. Подавление протеста, подобное событиям тридцатилетней давности на площади Тяньаньмэнь, негативно скажется на торговых переговорах между КНР и США, заявил глава Белого дома в воскресенье, 18 августа.

Однако, подчеркнул Трамп, он верит в способность председателя КНР Си Цзиньпина разрешить данный конфликт мирным путем. 18 августа Трамп написал в Twitter, что переговоры США с Китаем проходят "очень хорошо".

Контекст

Вашингтон и Пекин опять обложили экспорт друг друга новыми пошлинами. Терпение китайцев на исходе, считает обозреватель DW Хенрик Бёме. Положение, по его мнению, становится серьезным. (04.06.2019)

Тысячи демонстрантов протестуют четвертый день в зале прилета гонконгского аэропорта. Из-за акции протеста все рейсы отменены. (12.08.2019)

Подавление демонстрации на площади Тяньаньмэнь

Сотни тысяч человек вышли в воскресенье на улицы Гонконга, несмотря на угрозы из Пекина, которые в последнее время становятся все более серьезными. В начале августа правительство КНР стянула к границе с автономией бронированную технику, назвав это военными учениями.

В 1989 году демонстрации демократического движения, проходившие на площади Тяньаньмэнь в Пекине, были жестоко подавлены правительственными войсками. Точное число жертв этой акции до сегодняшнего дня остается неизвестным. По разным оценкам, оно составляет от нескольких сотен до тысячи погибших.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Небоскребы Гонконга

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    В джунглях мегаполиса

    7,5 млн человек на 11 квадратных километрах: Гонконг - один из самых густонаселенных городов мира. И один из самых дорогих. Последнее вызывает разочарование и гнев у гонконгской молодежи. Фотограф агентства Reuters Томас Питер посетил молодых людей в квартирах их родителей и поговорил с ними не только о политических проблемах в специальном административном районе Китая.

  • 22-летняя студентка Залина Хо

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    "Мы еще здесь, и мы боремся"

    Залина Хо, 22-летняя студентка, изучающая киноискусство, живет в комнате размером в 7 квадратных метров в квартире родителей. "Политическая ситуация все хуже, - признается Хо. - Многие из нас рискуют всем, чтобы сохранить то, за что мы боролись". А она сама? "У меня есть еще и американский паспорт. Поэтому если станет совсем плохо, я уеду. Но мы еще здесь - и мы сражаемся", - говорит девушка.

  • 25-летний графический дизайнер Фан Чен сидит на лестнице, свесив ноги

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Разочарование до самого потолка

    "Я больше не верю, что у меня будет свое жилье", - говорит Фан Чен. 25-летний графический дизайнер ютится на пяти квадратных метрах вместе с родителями и братом. Он разочарован и "выборами" главы администрации Гонконга - кандидатуру Кэрри Лам одобрил комитет выборщиков, назначенных властями Китая. "Им даже не надо спрашивать народ, кто должен править. У нас здесь нет демократии", - сетует Чен.

  • Соник Ли сидит на кровати

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Комикс без супергероев

    Соник Ли живет в квартире в 6 квадратных метров, принадлежащей его матери. Борьба против растущей власти Пекина в спецадминистративном районе КНР напоминает 29-летнему музыканту комиксы Marvel. "Только тут нет супергероев. Много обычных людей стоят плечом к плечу, чтобы что-то изменить, - объясняет Ли. - Да, я боюсь, когда-нибудь мне больше не позволят читать определенные книги или петь песни".

  • 30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Гнет не только со стороны Пекина

    30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй обеспокоена тем, что усиление контроля со стороны Пекина влияет на ощущение свободы в Гонконге. У Вэй комната в восемь квадратных метров в квартире, которую она делит с родителями и братом. Внимание девушки занимает не только курс властей КНР, она жалуется и на несправедливую жилищную политику в Гонконге.

  • Постиранная одежда сушится на веревке на фоне небоскребов Гонконга

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    В Гонконге слишком мало места

    "Богатые становятся еще богаче", - констатирует Юнис Вэй, говоря о ситуации на рынке недвижимости в родном Гонконге. По ее словам, строительство жилья - одна из самых больших проблем этого мегаполиса. "У нас так мало места, и обычные люди едва могут позволить себе собственную квартиру. Компании, занимающиеся недвижимостью, контролируют рынок", - говорит девушка.

  • Питер Чанг сидит на кровати

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Гонконгцы опасаются потери идентичности

    23-летнему Питеру Чангу приходится жить в квартире родителей на пяти квадратных метрах, и это раздражает его. Возмущен он и иммиграционной программой Пекина, в рамках которой ежедневно до 150 китайцев переселяются из материковой части страны в Гонконг. "Они пытаются размыть нашу идентичность", - негодует Чанг. По его словам, эту тактику власти Китая уже применяли в Тибете и Синьцзяне.

  • Руби Люн сидит на стуле в комнате

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Тревожный взгляд в будущее

    22-летнюю студентку Руби Люн пугает будущее. В первые 50 лет после обретения суверенитета над бывшей британской колонией Китай обещал Гонконгу сохранение его автономии в составе КНР. "Но что произойдет после 2048 года? - спрашивает Люн. - Будут ли они нас просто интегрировать, как обычный район Шэньчжэня (соседний город в материковой части страны. - Ред.)?"

    Автор: Свен Тёнигес


Смотреть видео 13:04

Россия или США: кто из них важнее Китаю – DW Новости

Контекст

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

Причина массовых акций протеста в Гонконге - не только беспокойство молодежи по поводу прав и свобод. Гнев вызывает и безудержный рост цен в мегаполисе. О собственном жилье многие могут лишь мечтать.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия или США: кто из них важнее Китаю – DW Новости  

Что хочет обсудить Трамп с Си Цзиньпином  

Почему Китай считает Россию менее важным партнером, чем США  

Также по теме

Japan G20 Gipfel in Osaka | Donald Trump und Xi Jinping

Трамп готов стать посредником в конфликте Китая и Гонконга 15.08.2019

Президент США не сомневается, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет "быстро и гуманно" уладить кризис в Гонконге, где демонстранты уже несколько недель требуют демократических реформ.

Karikatur von Dominik Joswig Handelsstreit USA-China

Комментарий: Трамп против Китая - беспредел штрафных пошлин 04.06.2019

Вашингтон и Пекин опять обложили экспорт друг друга новыми пошлинами. Терпение китайцев на исходе, считает обозреватель DW Хенрик Бёме. Положение, по его мнению, становится серьезным.

China USA Donald Trump & Xi Jinping in Peking

Комментарий: Фальшивая гармония азиатского турне Трампа 10.11.2017

Азиатское турне президента США Дональда Трампа прошло более гладко, чем ожидалось. Впрочем, глава Белого дома не стал более предсказуемым, считает корреспондент DW в Токио Мартин Фриц.

Реклама

Самые читаемые

Глава МВД ФРГ назвал условия лишения статуса беженца  

Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"?  

Бренд Adidas: от кроссовок до гранатометов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно