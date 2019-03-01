 Трамп предостерег однопартийцев от социализма в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.03.2019

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Мир

Трамп предостерег однопартийцев от социализма в США

Меры, предлагаемые участниками предвыборной гонки 2020 года, потребуют колоссального увеличения налогов и способны полностью разрушить экономику США, заявил президент.

Дональд Трамп и флаг США на съезде CPAC

Президент США Дональд Трамп предостерег членов Республиканской партии от социализма в стране. "Америка никогда не будет социалистической страной", - заявил Трамп на съезде объединения американских консервативных организаций CPAC (Conservative Political Action Conference) в субботу, 2 марта.

Он назвал "радикальной программой" меры, к которым призывают члены Демократической партии, участвующие в предвыборной гонке за пост президента в 2020 году. Предлагаемые ими шаги по борьбе с глобальным потеплением и по вопросам, касающимся здравоохранения, потребуют "колоссального увеличения налогов" и "полностью разрушат экономику" Соединенных Штатов, подчеркнул действующий глава государства. "Мы верим в американскую мечту, а не в социалистический кошмар", - добавил Трамп.

Контекст

В первую половину срока президент негативно повлиял на внутреннюю и внешнюю политику США, считают американские политологи. Трамп отличается от всех предшественников в Белом доме. (19.01.2019)

Расследование спецпрокурора США по России Роберта Мюллера может быть завершено уже в начале марта. Но тех, кто надеется на громкое разоблачение вмешательства Кремля в американские выборы, может постичь разочарование. (02.03.2019)

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла безрезультатно. Для возникновения доверия между Пхеньяном и Вашингтоном необходимо участие других стран АТР, считает Хао Гуй. (28.02.2019)

В феврале 2019 года сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил, что примет участие в предвыборной гонке. В 2016 году демократический социалист провел успешную избирательную кампанию, однако уступил Хиллари Клинтон в борьбе за мандат кандидата от Демократической партии на роль главы государства. Очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

"Продуктивный" саммит завершился досрочно 

Трамп назвал "очень продуктивным" второй в истории саммит США - КНДР, завершившийся 28 февраля в Ханое. Встреча президента Соединенных Штатов и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына завершилась на несколько часов раньше запланированного времени.  Стороны не обнародовали двусторонних заявлений, а совместный обед двух лидеров был отменен.

Критика расследования о возможных связях Трампа с Кремлем

Кроме того, глава государства раскритиковал комиссию под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая более полутора лет расследует предполагаемое вмешательство России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. По мнению Трампа, ее деятельность является кампанией "больных людей" против президента США.

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    Автор: Илья Коваль


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