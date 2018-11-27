Трамп предложил привлечь Меркель к разрешению Керченского кризиса

Президент США Дональд Трамп высказался за привлечение канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) к разрешению кризиса, вызванного инцидентом в Керченском проливе. Об этом издание New York Post сообщило в среду, 28 ноября. По словам Трампа, ему "не понравился" захват Россией украинских судов в Черном море. Власти США в ближайшем будущем получат отчет об этой ситуации, чтобы "выяснить, что произошло", добавил глава государства.

Кроме того, президент Соединенных Штатов надеется на участие Франции в урегулировании конфликта. При этом он не назвал конкретные шаги, которые следовало бы предпринять лидерам Германии и Франции в этой связи.

В тот же день, 28 ноября, Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны выразили "глубокую озабоченность инцидентом в Керченском проливе и продолжающимся задержанием украинских кораблей и их экипажей", сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп пригрозил отказом от встречи с Путиным

Накануне Дональд Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" (G20), который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президент Соединенных Штатов объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе.

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и называет Крым своей территорией. Украина и большинство стран мира считают это "присоединение" незаконным. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в проливе выразили США, Евросоюз, Германия, Франция и другие государства.

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