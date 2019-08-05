 Трамп предложил ввести смертную казнь за массовые убийства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2019

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Мир

Трамп предложил ввести смертную казнь за массовые убийства

После стрельбы в Техасе и Огайо глава Белого дома поручил министерству юстиции предложить закон о введении высшей меры наказания в отношении совершивших массовые убийства.

Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

США должны ввести высшую меру наказания для преступников, совершивших массовые убийства, заявил президент Дональд Трамп, выступая в понедельник, 5 августа, в Белом доме. "Я поручаю министерству юстиции предложить закон, гарантирующий, что те, кто совершают преступления на почве ненависти и массовые убийства, были приговорены к смертной казни", - сообщил президент. Он подчеркнул, что высшая мера наказания будет применяться "быстро, решительно и без ненужных многолетних отсрочек".

Трамп выразил соболезнования жертвам и семьям погибших в результате произошедшей 3 и 4 августа стрельбы в штатах Техас и Огайо, назвав ее "варварской бойней" и "покушением на наши общины, атакой на нашу нацию и преступлением против человечества". "В один голос наш народ должен осудить расизм, нетерпимость и идею о превосходстве белой расы, - заявил Трамп. - Эти низкие идеологии должны быть повержены. Насилию не место в Америке".

Контекст

Президент США предложил увязать ужесточение контроля продажи оружия с реформой иммиграционного законодательства. В последние дни жертвами двух массовых убийств в Техасе и Огайо стали почти 30 человек. (05.08.2019)

Трагедия произошла в ночь на 4 августа в районе Орегон города Дейтона, на место прибыли сотрудники ФБР. (04.08.2019)

В 2018 году в мире казнили не менее 690 человек, говорится в докладе Amnesty International. По оценке правозащитников, больше всего смертных приговоров исполнено в Китае, Иране и Саудовской Аравии. (10.04.2019)

Белорусское законодательство запрещает выдачу родственникам для захоронения тел казненных. Их матери рассказали DW, как они пытаются изменить эту практику. (13.02.2015)

По словам главы Белого дома, необходимо принять целый ряд мер, чтобы сделать американское общество безопаснее. В частности, необходимо уметь распознавать тревожные сигналы, которые, свидетельствуют о возможном преступлении. Кроме того, нужно ужесточить контроль за использованием огнестрельного оружия, чтобы лица, которые могут представлять опасность для общества, не имели к нему доступа. По мнению Трампа, важно также "пролить свет на темные закоулки интернета", который создает условия для "радикализации нездоровых умов".

3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 21 человек, в том числе семь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией. Чуть позже, в ночь на 4 августа, неизвестный открыл стрельбу на улице в Дейтоне в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, в том числе злоумышленник, которого застрелили полицейские. Не менее 15 человек получили ранения.

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    Автор: Екатерина Венкина


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Контекст

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Ссылки в интернете

Заявление Дональда Трампа о массовой стрельбе в Техасе и Огайо

Заявление Дональда Трампа о массовой стрельбе в Техасе и Огайо

Аудио- и видеофайлы по теме

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