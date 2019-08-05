Трамп предложил ввести смертную казнь за массовые убийства

США должны ввести высшую меру наказания для преступников, совершивших массовые убийства, заявил президент Дональд Трамп, выступая в понедельник, 5 августа, в Белом доме. "Я поручаю министерству юстиции предложить закон, гарантирующий, что те, кто совершают преступления на почве ненависти и массовые убийства, были приговорены к смертной казни", - сообщил президент. Он подчеркнул, что высшая мера наказания будет применяться "быстро, решительно и без ненужных многолетних отсрочек".

Трамп выразил соболезнования жертвам и семьям погибших в результате произошедшей 3 и 4 августа стрельбы в штатах Техас и Огайо, назвав ее "варварской бойней" и "покушением на наши общины, атакой на нашу нацию и преступлением против человечества". "В один голос наш народ должен осудить расизм, нетерпимость и идею о превосходстве белой расы, - заявил Трамп. - Эти низкие идеологии должны быть повержены. Насилию не место в Америке".

По словам главы Белого дома, необходимо принять целый ряд мер, чтобы сделать американское общество безопаснее. В частности, необходимо уметь распознавать тревожные сигналы, которые, свидетельствуют о возможном преступлении. Кроме того, нужно ужесточить контроль за использованием огнестрельного оружия, чтобы лица, которые могут представлять опасность для общества, не имели к нему доступа. По мнению Трампа, важно также "пролить свет на темные закоулки интернета", который создает условия для "радикализации нездоровых умов".

3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 21 человек, в том числе семь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией. Чуть позже, в ночь на 4 августа, неизвестный открыл стрельбу на улице в Дейтоне в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, в том числе злоумышленник, которого застрелили полицейские. Не менее 15 человек получили ранения.

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