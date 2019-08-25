 Трамп поссорился с остальными лидерами G7 из-за России | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2019

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Россия

Трамп поссорился с остальными лидерами G7 из-за России

На ужине в рамках саммита G7 в Биаррице Дональду Трампу не удалось убедить коллег в необходимости восстановить Россию в статусе гостя, сообщила британская газета The Guardian.

Лидеры G7 на саммите в Биаррице

Лидеры G7 на саммите в Биаррице

Требование президента США Дональда Трампа вернуть Россию в качестве гостя на следующий саммит G7 в 2020 году вызвало резкие возражения на заседании в Биаррице, сообщила в воскресенье, 25 августа, со ссылкой на дипломатические источники британская газета The Guardian.По ее сведениям, на ужине 24 августа Трамп разругался с коллегами по "большой семерке", отвергнув их доводы, что форум должен оставаться "сообществом либеральных демократий", пишет издание.

Американский президент настаивал на том, что Россию необходимо вернуть в G7 для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и Северной Кореей, указывает далее издание. Из всех собеседников Дональда Трампа поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтральную позицию. Остальные лидеры "большой семерки" выступили категорически против возвращения в клуб президента РФ Владимира Путина, отмечает далее британская газета.

Контекст

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Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину. (22.08.2019)

Одновременно ее анонимный собеседник заявил, что вопрос восстановления России в "большой восьмерке" не является очень важным для Трампа.

Трамп неоднократно выступал за восстановление России в формате G8

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Биаррице Трамп назвал "безусловно, возможным" приглашение российского президента в качестве гостя на следующий саммит G7 в 2020 году в США. В то же время участники саммита G7 выступили против возвращения России в клуб ведущих стран. Агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники передало, что главы государств и правительств "семерки" на встрече во Франции высказались за усиление "диалога и координации" с Россией, но считают ее возвращение к формату G8 преждевременным.

Трамп и ранее неоднократно высказывался за расширение формата G7 до G8 путем возобновления членства России. "Думаю, что будет более целесообразно, если пригласить Россию, в частности, в G8, потому что многое из того, что мы обсуждаем, связано с Россией. Я, безусловно, вижу возможность возвращения к формату G8; если кто-нибудь пойдет на этот шаг, я, конечно, буду расположен отреагировать на него с благосклонностью", - сказал президент США 20 августа.

Еще накануне саммита в Биаррице Германия, Великобритания, Франция и Канада отвергли идею возвращения России полноправного членства в G8, ссылаясь на то, что причины, приведшие к исключению РФ в 2014 году - аннексия Крыма и война на востоке Украины - по-прежнему не устранены.

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

Статья The Guardian

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