 Трамп посоветовал Эрдогану ″не быть дураком″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.10.2019

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Мир

Трамп посоветовал Эрдогану "не быть дураком"

В письме турецкому президенту Дональд Трамп посоветовал Эрдогану не делать глупостей и заключить сделку с курдами в Сирии. В противном случае президент США пригрозил разрушить экономику Турции.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в попытке отговорить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана от военной операции против курдов в Сирии написал необычное письмо в недипломатичных выражениях, в котором посоветовал Эрдогану не быть дураком и заключить хорошую сделку по курдам. "Не будьте крутым, не будьте дураком. История отнесется к вам благосклонно, если вы все сделаете правильно и гуманно. Но она отнесется к Вам как к дьяволу, если хороших вещей не случится", - написал Трамп в письме, копия которого попала в СМИ вечером в среду, 16 октября.

Контекст

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Письмо датировано 9-м октября - днем, когда Эрдоган начал наступление против формирований из курдской группировки YPG в северных районах Сирии. "Дорогой господин президент, давайте заключим замечательную сделку! Вы же не хотите быть ответственным за уничтожение тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - предупреждает Трамп.

Призыв к сделке

В своем послании президент США сообщает Эрдогану, что он получил письмо от командующего формированиями "Сирийских демократических сил" генерала Абди Мазлума. "Я усердно работал, чтобы разрешить некоторые из ваших проблем. Не разочаровывайте мир. Вы можете заключить прекрасную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры и пойти на уступки, на которые никогда не пошел бы в прошлом. Я конфиденциально прилагаю к своему посланию копию только что полученного от него письма", - пишет Трамп.

В завершение Трамп пишет, что скоро позвонит Эрдогану. Белый дом 16 октября подтвердил подлинность этого письма.

Дональд Трамп резко раскритиковал военную операцию Турции против курдов на севере Сирии и ввел санкции против турецкого руководства. В то же время он сам сделал эту операцию возможной, выведя из региона американские войска. За это Трамп сам подвергается критике в мировом сообществе.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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