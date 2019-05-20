Трамп пообещал ЕС "очень серьезные" переговоры о торговле

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон уже в ближайшее время может приступить к "очень серьезным" переговорам о создании зоны свободной торговли между США и ЕС. Соответствующее заявление глава администрации сделал в понедельник, 10 февраля, на встрече в Белом доме с губернаторами американских штатов.

Американский лидер напомнил о соглашениях, которые уже есть у Соединенных Штатов с Канадой, Мексикой и Японией и договоренностях в рамках первой фазы торговой сделки с Китаем.

"Европа может быть следующей, мы поговорим с ними (странами ЕС. - Ред.) очень серьезно", - подчеркнул Трамп. При этом президент обвинил европейских партнеров в "очень плохом отношении".

США в 2019 году ввели штрафные пошлины на ряд товаров ЕС, включая французские вина. Кроме того, в октябре минувшего года Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил Вашингтону обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов (6,8 млрд евро) в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus.

История ведения переговоров о торговой сделке между США и ЕС

В июле 2018 года США и Евросоюз договорились о начале подготовки переговоров о свободной торговле. При этом занимавшая пост комиссара ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем предложила подписать ограниченное соглашение о свободной торговле, предполагающее отмену всех пошлин на промышленные товары, включая автомобили, а также отмену ограничений, связанных с различными техническими стандартами.

Чтобы начать вести переговоры о подписании данного соглашения, Мальмстрем необходимо было получить соответствующий мандат стран-членов ЕС, а также Европарламента. Комиссар ЕС рассчитывала получить мандат еще в январе минувшего года, однако этому помешала негативная позиция отдельных стран - членов Евросоюза, в первую очередь Франции, Бельгии, Испании, Италии и Люксембурга.

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