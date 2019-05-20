 Трамп пообещал ЕС ″очень серьезные″ переговоры о торговле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2020

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Мир

Трамп пообещал ЕС "очень серьезные" переговоры о торговле

Президент США напомнил о соглашениях Вашингтона с Канадой и Мексикой и добавил, что "Европа может быть следующей".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон уже в ближайшее время может приступить к "очень серьезным" переговорам о создании зоны свободной торговли между США и ЕС. Соответствующее заявление глава администрации сделал в понедельник, 10 февраля, на встрече в Белом доме с губернаторами американских штатов.

Американский лидер напомнил о соглашениях, которые уже есть у Соединенных Штатов с Канадой, Мексикой и Японией и договоренностях в рамках первой фазы торговой сделки с Китаем.

"Европа может быть следующей, мы поговорим с ними (странами ЕС. - Ред.) очень серьезно", - подчеркнул Трамп. При этом президент обвинил европейских партнеров в "очень плохом отношении".

США в 2019 году ввели штрафные пошлины на ряд товаров ЕС, включая французские вина. Кроме того, в октябре минувшего года Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил Вашингтону обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов (6,8 млрд евро) в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. 

История ведения переговоров о торговой сделке между США и ЕС

Контекст

Представители стран ЕС договорились о том, что они предложат США взамен на отмену пошлин. Речь идет об экспорте сжиженного газа и улучшении условий для автопроизводителей США. (17.05.2018)

В Евросоюзе выражают обеспокоенность условиями промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. По нему Пекин нарастит импорт товаров из США на 200 млрд долларов за два года. (17.01.2020)

В июле 2018 года США и Евросоюз договорились о начале подготовки переговоров о свободной торговле. При этом занимавшая пост комиссара ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем предложила подписать ограниченное соглашение о свободной торговле, предполагающее отмену всех пошлин на промышленные товары, включая автомобили, а также отмену ограничений, связанных с различными техническими стандартами.

Чтобы начать вести переговоры о подписании данного соглашения, Мальмстрем необходимо было получить соответствующий мандат стран-членов ЕС, а также Европарламента. Комиссар ЕС рассчитывала получить мандат еще в январе минувшего года, однако этому помешала негативная позиция отдельных стран - членов Евросоюза, в первую очередь Франции, Бельгии, Испании, Италии и Люксембурга. 

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    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

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    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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