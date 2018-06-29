Трамп пожаловался на торговлю с Евросоюзом

По мнению президента США Дональда Трампа, Евросоюз в мировой торговле "так же плох, как и Китай - только меньше". Свое мнение Трамп высказал в воскресенье, 2 июля, в интервью Fox News. Американский президент пожаловался, что ЕС в торговых отношениях с США нацелен на очень большую прибыль, одновременно с этим выделяя в рамках НАТО слишком мало. "В НАТО мы тратим целое состояние, чтобы их защитить. То, что они с нами делают, - ужасно", - сказал Трамп. Он также заявил, что в некотором роде "любит" ЕС, однако по ту сторону Атлантики с американцами обращаются "несправедливо". Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в нечестных методах ведения торговли.

Трамп уже на протяжении многих лет выступает против активного распространения немецких автомобилей в США. Американский президент неоднократно жаловался на то, что автомобили концернов BMW и Mercedes массово поступают в США, почти не облагаясь пошлинами, в то время как пошлины на американские автомобили в Европе весьма высоки. В реальности автомобили из стран ЕС облагаются в США 2,5-процентными пошлинами, а машины из США в Европе - 10-процентными. При этом США повысили пошлины на грузовики и пикапы до 25 процентов, в то время как в ЕС в среднем машины такого рода облагаются пошлиной в 14 процентов.

С 1 июня 2018 года Белый дом ввел пошлины на изделия из стали и алюминия из Европы. В ответ Брюссель объявил о введении ответных пошлин на американские товары на общую сумму в 2,8 миллиарда евро. Дональд Трамп пригрозил обложить дополнительными выплатами и европейские автомобили, в первую очередь производимые в Германии. В Евросоюзе хотят ослабить напряженность в торговом конфликте. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен в июле нанести визит в Вашингтон, чтобы обсудить там пути выхода из торгового кризиса.

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