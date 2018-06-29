 Трамп пожаловался на торговлю с Евросоюзом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.07.2018

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Мир

Трамп пожаловался на торговлю с Евросоюзом

По мнению президента США, в вопросах торговли ЕС "так же плох, как Китай". Трамп в очередной раз пожаловался на стремление ЕС заработать "излишки" на торговле с США.

Дональд Трамп (фото 2017 г.)

Дональд Трамп (фото 2017 г.)

По мнению президента США Дональда Трампа, Евросоюз в мировой торговле "так же плох, как и Китай - только меньше". Свое мнение Трамп высказал в воскресенье, 2 июля, в интервью Fox News. Американский президент пожаловался, что ЕС в торговых отношениях с США нацелен на очень большую прибыль, одновременно с этим выделяя в рамках НАТО слишком мало. "В НАТО мы тратим целое состояние, чтобы их защитить. То, что они с нами делают, - ужасно", - сказал Трамп. Он также заявил, что в некотором роде "любит" ЕС, однако по ту сторону Атлантики с американцами обращаются "несправедливо". Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в нечестных методах ведения торговли.

Контекст

Если Евросоюз не отменит пошлины на ряд американских товаров, то Вашингтон обложит сбором экспортируемые в США европейские машины, пригрозил президент Дональд Трамп. (22.06.2018)

Общий объем пошлин составляет 2,8 миллиарда евро. Они затрагивают ряд товаров из США, в том числе изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. (22.06.2018)

Трамп уже на протяжении многих лет выступает против активного распространения немецких автомобилей в США. Американский президент неоднократно жаловался на то, что автомобили концернов BMW и Mercedes массово поступают в США, почти не облагаясь пошлинами, в то время как пошлины на американские автомобили в Европе весьма высоки. В реальности автомобили из стран ЕС облагаются в США 2,5-процентными пошлинами, а машины из США в Европе - 10-процентными. При этом США повысили пошлины на грузовики и пикапы до 25 процентов, в то время как в ЕС в среднем машины такого рода облагаются пошлиной в 14 процентов.

С 1 июня 2018 года Белый дом ввел пошлины на изделия из стали и алюминия из Европы. В ответ Брюссель объявил о введении ответных пошлин на американские товары на общую сумму в 2,8 миллиарда евро. Дональд Трамп пригрозил обложить дополнительными выплатами и европейские автомобили, в первую очередь производимые в Германии. В Евросоюзе хотят ослабить напряженность в торговом конфликте. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен в июле нанести визит в Вашингтон, чтобы обсудить там пути выхода из торгового кризиса.

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  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС

 

Контекст

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW. (22.06.2018)  

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