 Трамп подтвердил желание выйти из Парижского соглашения по климату | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.10.2019

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Мир

Трамп подтвердил желание выйти из Парижского соглашения по климату

США могут начать официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату только 4 ноября. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны выйти из соглашения.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил свои планы по выходу Парижского соглашения по климату. "Парижское соглашение остановило бы энергетическую промышленность в США, наложив на нее невообразимые нормативные ограничения и позволив иностранным компаниям безнаказанно загрязнять окружающую среду", - заявил в четверг, 24 октября, Трамп, выступая на конференции, посвященной вопросам энергетики. "Мы не позволить наказывать американский народ, обогащая при этом иностранных загрязнителей", - добавил Трамп.

Контекст

В Париже свершилась история: 12 декабря участники конференции ООН приняли новое соглашение по климату. Детали документа и реакция экспертов - в материале DW. (12.12.2015)

О том, как Москва готовится к выполнению Парижского соглашения по климату и уходу от экономики углеводородов, DW рассказал cпецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев. (10.10.2019)

Критики решения Трампа говорят, что выход из соглашения навредит мировому лидерству США на пути к "чистой" экономике. "Вместо демонстрации силы план Трампа ослабляет роль Америки на международной арене, в результате чего Россия и Китай становятся лидерами в вопросах изменения климата и других вызовов нашего времени", - сказала Нира Тандан, глава либерального аналитического учреждения Center of American Progress ("Центр американского прогресса"). Эндрю Лайт, бывший чиновник Госдепартамента во времена президентства Барака Обамы, заявил, что официальный выход из соглашения затруднит участие американских дипломатов в других дискуссиях, в частности, в саммитах G7 (большой семерки). "Пройдет некоторое время, прежде чем мы оправимся от этого дипломатического фиаско в США", - сказал Лайт.

Трамп неоднократно заявлял, что уже вышел из Парижского соглашения по климату, которое от США подписал Обама. Однако в соответствии с условиями договора, Трамп может начать официальный процесс выхода только 4 ноября 2019 года. Отказ от участия в соглашении займет один год. Таким образом, США могут выйти из Парижского климатического соглашения не раньше, чем через день после президентских выборов, которые назначены на 3 ноября 2020 года.

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    Автор: Марина Барановская


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