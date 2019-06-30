 Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2019

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Мир

Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

Встреча с Кимом будет короткой, просто чтобы пожать друг другу руки, сообщил президент США. Он отметил, что, когда речь идет о конфликте на Корейском полуострове, спешка не нужна.

Ким и Трамп в ходе саммита в Ханое

Ким и Трамп в ходе саммита в Ханое

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства. "Мы прибудем на границу демилитаризованной зоны, и я встречусь с председателем Кимом. Я с большой радостью жду этой встречи. Мы установили очень хорошие отношения друг с другом", - заявил Трамп в воскресенье, 30 июня, в ходе визита в Сеул, добавив, что между ним и Ким Чен Ыном есть "определенная химия отношений".

В то же время американский президент сказал, что не считает необходимым спешить, когда речь идет о напряженности на Корейском полуострове, поэтому его встреча с Кимом будет короткой.

Контекст

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита. (28.02.2019)

"Мы просто быстро пожмем друг другу руки и скажем "привет", поскольку мы не видели друг друга с Вьетнама", - пояснил Трамп, имея в виду февральский саммит во Вьетнаме, который окончился провалом. "Это всего лишь шаг, но, вероятно, шаг в правильном направлении", - отметил президент США.

Перспективы третьего саммита США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что тоже прибудет в демилитаризованную зону, но в центре внимания будет все же встреча Трампа с Кимом, которая способна привести к более формальным переговорам позднее. "Я думаю, что время проведения третьего саммита между США и КНДР будет зависеть от тех перемен, которые вызовут сегодняшняя встреча и диалог", - сказал Мун.

Констатировав, что "мир требует большего мужества, чем напряженность", Мун Чжэ Ин подчеркнул, что "постоянный диалог имеет большую практическую важность и является единственным путем установления мира на Корейском полуострове".

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