 Трамп подписал указ о создании космических войск США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Трамп подписал указ о создании космических войск США

Новые космические войска в будущем станут самостоятельным формированием в оборонной системе США. Цель - добиться доминирования в космосе, опередив Россию и Китай.

Дональд Трамп показывает подписанный указ о создании космических войск

Дональд Трамп показывает подписанный указ о создании космических войск

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании космических войск Space Force. "Мы должны быть подготовлены", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме во вторник, 19 февраля. По его словам, создание космических войск стало вопросом национальной безопасности.

Предполагается, что новые космические войска в будущем станут самостоятельным формированием - так называемой "шестой рукой" в оборонной системе США наряду с наземными войсками, военно-морским флотом, морскими пехотинцами, авиацией и береговой охраной.

Россия и Китай - конкуренты США в космосе

Пентагон в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект, заявил представитель американского оборонного ведомства Чарли Саммерс. Ранее в отчетах Пентагона упоминалось, что Россия и Китай разрабатывают технические возможности для нанесения вреда американской спутниковой системе.

Контекст

Заявление Дональда Трампа о создании US Space Command никак не повлияет на процесс мирного освоения космоса. Милитаризация же неизбежна и началась уже давно, считает Фабиан Шмидт. (15.08.2018)

Европе есть чем гордиться в космической отрасли, но конкуренция только усиливается - как со стороны США, так и стран Азии. Как в ней преуспеть, обсуждалось на конференции в Брюсселе. (25.01.2018)

Впервые создание космических войск Трамп анонсировал в марте 2018 года на встрече с представителями корпуса морской пехоты США. Он пообещал значительно увеличить оборонное финансирование, представив создание нового вида войск как крупнейшую программу вооружения со времен Рональда Рейгана.

В июне 2018 года президент дал распоряжение министерству обороны США начать формирование военно-космических сил, которые  должны стать равнозначным подразделением с ВВС США. Для защиты Америки "нужно доминирование в космосе", заявил тогда Трамп.

Между тем, планы по созданию космических войск не раз ставились под сомнение как высокопоставленными сотрудниками Пентагона, так и американскими конгрессменами. Это вызовет слишком большие финансовые расходы и будет способствовать росту бюрократии, полагают критики.

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 26:30
Now live
26:30 мин

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов (17.07.2018)  

Как астронавты занимаются спортом в космосе?  

Также по теме

USA Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington

Трамп поручил Пентагону создать космические войска 18.06.2018

Военно-космические силы должны стать равнозначным подразделением с ВВС США, заявил американский президент. Он пообещал также возобновление пилотируемых полетов на Луну.

Реклама

Самые читаемые

В ЕС согласовали санкции из-за керченского инцидента  

Приговор датчанину по делу против "Свидетелей Иеговы" обжалован  

Датский журналист: "Северный поток-2" - это политическое оружие для России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно