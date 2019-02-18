Трамп подписал указ о создании космических войск США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании космических войск Space Force. "Мы должны быть подготовлены", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме во вторник, 19 февраля. По его словам, создание космических войск стало вопросом национальной безопасности.

Предполагается, что новые космические войска в будущем станут самостоятельным формированием - так называемой "шестой рукой" в оборонной системе США наряду с наземными войсками, военно-морским флотом, морскими пехотинцами, авиацией и береговой охраной.

Россия и Китай - конкуренты США в космосе

Пентагон в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект, заявил представитель американского оборонного ведомства Чарли Саммерс. Ранее в отчетах Пентагона упоминалось, что Россия и Китай разрабатывают технические возможности для нанесения вреда американской спутниковой системе.

Впервые создание космических войск Трамп анонсировал в марте 2018 года на встрече с представителями корпуса морской пехоты США. Он пообещал значительно увеличить оборонное финансирование, представив создание нового вида войск как крупнейшую программу вооружения со времен Рональда Рейгана.

В июне 2018 года президент дал распоряжение министерству обороны США начать формирование военно-космических сил, которые должны стать равнозначным подразделением с ВВС США. Для защиты Америки "нужно доминирование в космосе", заявил тогда Трамп.

Между тем, планы по созданию космических войск не раз ставились под сомнение как высокопоставленными сотрудниками Пентагона, так и американскими конгрессменами. Это вызовет слишком большие финансовые расходы и будет способствовать росту бюрократии, полагают критики.

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