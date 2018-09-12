 Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.09.2018

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Мир

Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

В новом решении Дональда Трампа о санкциях не называются конкретные страны. Указ подписан за несколько недель до промежуточных выборов в США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал в среду, 12 сентября, исполнительное решение, предусматривающее введение санкций против иностранных физических лиц и компаний, уличенных в попытках вмешательства в американские выборы  путем "кибератак или другим образом".

Контекст

С 2014 года Вашингтон принял против Москвы многочисленные ограничительные меры. Причиной введения санкций были не только аннексия Крыма и позиция России по Украине. (27.08.2018)

В проекте распоряжения Белого дома говорится, что санкции могут быть введены в отношении трети крупнейших бизнес-структур страны, уличенной во вмешательстве в выборы в США. (09.08.2018)

Ограничительные меры будут вводиться также за распространение пропаганды и дезинформацию. Санкции включают заморозку активов, ограничение доступа к финансам и другие меры. Решение о введении санкций в 45-дневный срок будут принимать генпрокурор и министерство внутренней безопасности.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в документе не называются конкретные страны, поскольку "угрозы выборам исходят от нескольких источников".

Постановление о санкциях подписано за несколько недель до промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.

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    Автор: Ирина Филатова


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