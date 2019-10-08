 Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за притеснения уйгуров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.06.2020

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Мир

Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за притеснения уйгуров

Причастным к преследованию уйгуров может грозить заморозка активов и запрет на въезд в США. Такой закон подписал Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду, 17 июня, подписал закон о санкциях в отношении Китая из-за нарушений прав уйгуров. Под ограничительные меры США могут подпасть те люди и организации, которые причастны к преследованиям уйгуров. Ответственным за притеснения могут грозить заморозка активов или ограничения на въезд в Соединенные Штаты.

В 2019 году Вашингтон ввел санкции против 28 организаций из Китая,которые посчитал причастными к нарушениям прав человека и задержаниям уйгуров. Тогда это были ограничения на экспорт и реэкспорт, а также отказ в лицензировании поставок.

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство представителей которой живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

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