 Трамп поддерживает политику Джонсона по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2019

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Мир

Трамп поддерживает политику Джонсона по "Брекзиту"

Борис Джонсон "не нуждается в советах" по поводу выхода Великобритании из Евросоюза, заявил Дональд Трамп в ходе первой двусторонней встречи на полях саммита G7.

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице

Президент США Дональд Трамп считает, что новому британскому премьер-министру Борису Джонсону удастся успешно завершить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза. Джонсон - "подходящий человек" для "Брекзита", заявил Трамп в воскресенье, 25 августа, в ходе двусторонней встречи на полях саммита G7, проходящего во французском Биаррице.

Джонсон "отлично" справится с обязанностями премьер-министра и "не нуждается в советах" по поводу проведения "Брекзита", считает американский президент. Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон и Лондон смогут в скором времени заключить соглашение о свободной торговле, которое, по словам Трампа, станет "самым обширным" в истории торговых отношений США с другими странами. Его встреча с Джонсоном стала первой с тех пор, как тот в конце июля возглавил правительство Великобритании.

Контекст

Президент США может быть доволен: британская королева ухаживала за ним, а правительству он пообещал жесткие переговоры о торговле после "Брекзита". Своеобразная дружба, считает Бернд Ригерт. (05.06.2019)

Призыв Трампа вернуть Россию в G7 - не лучшая идея, ведь в последнее время не было ни одного примера того, как переговоры с Кремлем привели бы к долгосрочным решениям, считает обозреватель FAZ. (23.08.2019)

В свою очередь, Джонсон накануне призвал Трампа отменить ограничения, введенные ранее на импорт некоторых видов британских товаров. Для соглашения о свободной торговле Вашингтон должен проявить готовность к компромиссам, отметил премьер.

Джонсон намерен реализовать "Брекзит" к 31 октября

Джонсон планирует обсудить "Брекзит" также на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском, которая пройдет в рамках саммита "группы семерки" позднее в тот же день. Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. После вступления в должность Джонсон объявил о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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