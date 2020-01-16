 Трамп поблагодарил Иран за освобождение американца | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.06.2020

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Мир

Трамп поблагодарил Иран за освобождение американца

Президент США выразил надежду на улучшение отношений с Тегераном и намекнул на возможность возвращения к ядерной сделке.

Гражданин США Майкл Уайт держит американский флаг. В Цюрихе со спецпосланником США по Ирану Брайаном Хуком после освобождения из иранской тюрьмы

Гражданин США Майкл Уайт (слдева) в Цюрихе со спецпосланником США по Ирану Брайаном Хуком после освобождения из иранской тюрьмы

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за освобождение гражданина США, приговоренного ранее к десяти годам тюрьмы, в своем аккаунте в сети Twitter в пятницу, 5 июня. Он также выразил надежду на улучшение отношений с Тегераном после такого шага, в частности, по мнению Трампа, это показывает, что "сделка возможна".

Спустя несколько часов после твита Трампа самолет с американцем Майклом Уайтом, освобожденным накануне, приземлился в США. В Иране 48-летний ветеран американского флота был арестован в июле 2018 года, когда, по сообщениям СМИ, отправился в Иран, чтобы навестить семью своей девушки. Его признали виновным в оскорблении духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и публикации в Интернете антиправительственных высказываний.

В четверг, 4 июня, он покинул Иран на швейцарском правительственном самолете. Поскольку США не поддерживают дипломатические отношения с Ираном, их интересы обычно представляет Швейцария.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь призвал иранские власти освободить еще трех граждан США. Накануне освобождения Майкла Уайта иранский ученый Сайрус Асгари, арестованный в США в 2016 году, вернулся домой, а также был принято решение суда об освобождении врача иранского происхождения Мадшида Тахери.

Приветственные слова Трампа в адрес Тегерана выделяются на фоне его же многолетней критики и курса "максимального давления" на Иран. В мае 2018 года президент США в одностороннем порядке расторг ядерное соглашение с Ираном и ввел против него санкции. Трамп требует более жестких ограничений иранской ядерной программы. В начале года напряженность в отношениях двух государств резко возросла после убийства в результате американского авиаудара в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

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    Автор: Наталья Позднякова


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