Трамп отменил военный парад в Вашингтоне из-за стоимости

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 августа, сообщил об отмене военного парада в Вашингтоне, обвинив при этом власти города. "Местные политики, которые осуществляют управление в федеральном округе Колумбия, усмотрели в этом (проведении парада. - Ред.) неожиданно представившуюся им возможность поживиться", - написал Трамп в Twitter.

По его словам, "за проведение большого торжественного военного парада они (власти Вашингтона – Ред.) выставили настолько абсурдно высокую цену", что он отменил проведение мероприятия. При этом Трамп не исключил, что парад все же состоится, но уже в следующем году.

Расходы в геометрической прогрессии

Как указывает агентство dpa, стоимость проведения парада, в первую очередь, бизнес-предложение Пентагона, подверглись резкой критике. Белый дом исходил из расходов в 10 - 30 миллионов долларов США. Однако СМИ подсчитали, что мероприятие обойдется в 92 миллиона долларов.

Трамп предложил приобрести на сэкономленные на параде средства побольше истребителей. А также сообщил, что в парадах он все же поучаствует, причем сразу в двух: на базе ВВС США Эндрюс в штате Мэриленд и в Париже, где пройдет грандиозное военное шоу по случаю 100-летия годовщины прекращения военных действия в Первой мировой войне.

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